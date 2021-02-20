盤點春季新菜！鳥取和牛、魚子醬、花膠、鮑魚全入列
年後來嘗新菜色！鳥取和牛登台，加上名廚高山英紀的創意，讓日前快閃餐會場場爆滿；這場「雙強」的美味重奏，也留下多道料理，成為台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930的春季新菜。
●巴黎廳1930 x 高山英紀
台灣自2017年重新開放日本和牛進口以來，每年和牛進口量以10%至15%的幅度成長，其中，在日本也以「稀有」著稱的鳥取和牛，更是頂級餐廳的夢幻食材。
高山英紀在日本的餐廳已採用鳥取和牛7年，他認為，鳥取和牛油脂融於口中的化口感受最佳，油酸甜而不膩，紅肉部分的鮮甜更令人著迷。他也親自造訪谷口畜牧的鳥取和牛飼養場，發現飼料特別添加發酵米及酒麴，定量餵食不過度供給，造就夢幻不凡的口感，這也是主廚唯一指定的和牛產地。
巴黎廳1930 x 高山英紀引進的谷口畜牧鳥取和牛，出口至台灣前，都經過主廚高山英紀嚴格把關，精挑油酸含量高達50%以上的頂級A5和牛。即日起至4月30日推出全新「迎新菜單」中的「鳥取和牛可樂球」，啟發自法國路易十四的宮廷料理，選用不澀口的紅葡萄酒慢燉鳥取和牛牛腱一整夜，再加入濃縮牛肉汁強化風味，最後填入鴨肝幕斯，沾麵包粉酥炸至金黃，和牛可樂球底部為洋蔥培根泥，佐以紅酒醬汁，濃郁肉香綻放舌尖，口感脆軟層次豐美。電話：02-2597-1234。
●台北晶華酒店 X BMW
2021年開春的跨界美食驚喜，還有台北晶華即起至28日、攜手德國著名汽車製造商BMW於酒店一樓azie餐廳獨家推出的「BMW風格饗宴」，由酒店新任的法籍行政主廚—博雅維(Xavier Boyer)監製，以BMW Luxury Class頂級豪華車系為靈感來源，端出結合歐陸傳統烹藝與經典時尚巧思的三道式套餐。
套餐包含以頂級的雙色食材構築品牌意象的「鱈場蟹魚子醬襯柑橘醬」，造型凸顯X7速度以及穩定感的「德國黑啤酒燉牛頰肉佐南瓜」，甜點則以是德國最為著名的黑森林蛋糕向品牌的經典致敬，每套售價1,680元。
聯名活動期間，一樓中庭高台區也將同步展出BMW頂級旗艦休旅車款THE X7。電話：02-2523-8000轉3157azie。
●靓皮烤鴨 X 桂花情人果、花生跳跳糖
台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理上新菜，推出「花膠三品鍋」，用台灣經典手工菜「雞仔豬肚鱉」手法，創意展現粵菜傳統名湯「胡椒豬肚雞」風味，將高達6顆鮑魚及粵菜必備的花膠放入土雞中，再以豬肚包覆，與燉煮8小時的白胡椒濃湯底一同煲煮，喝起來溫順厚實。同時推出超豪華港點「鮑魚灌湯包」，外層皮薄有勁道，湯汁鮮美飽滿，內藏整顆鮑魚、完整大蝦。
此外，招牌「靓皮烤鴨」也升級改版，烤鴨皮脆肉多汁，搭配招牌甜麵醬外，還加入復古風特色，新增微辣刺激的金蒜燒鴨醬、客家風味的蜂蜜金桔醬，配料也同步改版，將跳跳糖裹上花生粉，入口後在嘴裡翩翩起舞，化解鴨皮的油膩之餘，細緻甜味更增添花生香氣，另外也特別強化口感，全新開發桂花情人果，酸甜的滋味、爽脆的口感，馬上勾起兒時回憶。電話：02-6615-6528。
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