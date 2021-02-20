全台唯一！台北文華東方連續5年獲「富比士」五星大獎

擁有酒店界「奧斯卡」之稱的「富比士旅遊指南」(Forbes Travel Guide)日前公布第63屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，在全球眾多五星級酒店中，台北文華東方酒店持續蟬連獲頒五星最高殊榮，同時也是全台灣第一且唯一連續5年榮獲富比士五星大獎的酒店。

「富比士旅遊指南」是國際最具權威性的評比機構，多年來為旅遊行業提供酒店、餐廳和芳療中心全面性的評鑑及評論；「富比士旅遊指南評鑑大獎」也被譽為酒店界的「奧斯卡」，此評鑑委請專業評審團隊實際入住，以匿名探查的方式，依據高達900項嚴苛考核的標準，評估國際主要城市中指標性頂級酒店的各項服務及設施，進而評選出五星、四星或值得推薦的名單。

「富比士旅遊指南」不僅是業界豪華旅遊評鑑的黃金準則，也是尋求頂級體驗的旅客，在安排旅宿時重要的參考指標。

「富比士旅遊指南」除了評鑑酒店的硬體設施，也很重視服務的品質與細節。過去一年全球受疫情影響下，評鑑更為看重酒店服務的細膩度，包括旅客入住期間的健康與安全，酒店人員的服務品質、發自內心的關懷與照顧等，即占總評分量表的75%。該指南指出，「能獲評鑑五星的酒店必定極為出色，且提供近乎完美且無懈可擊的服務」。2021年，全球共有283間酒店獲得五星榮耀。