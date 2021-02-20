限時7天「第2杯半價」！85℃熱銷3飲品限定優惠

85℃在一月初推出三款全新風味拿鐵咖啡，上市三周就熱銷超過10萬杯，2/22到2/28連續7天加碼感恩回饋，榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵，以及第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的冠軍哈密拿鐵，可享第二杯半價。

「冠軍哈密拿鐵」是85℃第一屆咖啡大師選拔賽獲勝的創意咖啡，將85℃高品質咖啡與煉乳、哈密瓜、牛奶完美結合，香醇綿密的細緻奶泡，盈滿哈密瓜水果風味，煉乳的濃郁香甜調和了咖啡的微苦尾韻，也是三款風味拿鐵中銷售第一名。另外兩款獨特的榛果與香草風味，和咖啡、鮮奶交織而成，每一口都令人回味。

85℃感恩回饋活動，自2/22(一)到2/28(日)一連七天，三款風味拿鐵系列咖啡第二杯半價優惠，原本榛果和香草風味拿鐵只有中杯85元(冰/熱)，也加碼推出大杯99元(冰/熱)，活動限現場購買，同品項同大小，不限冰熱，寄杯辦法依各門市公告為主，外送、APP線上訂餐和電話訂購無此優惠。