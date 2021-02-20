「買一送一」限今日！咖啡、茶飲「補班優惠」懶人包

今天周六補班日，先別急著厭世，多家咖啡、茶飲都推出補班日優惠，最高可享「買一送一」。

●丹堤咖啡 飲品買1送1

丹堤咖啡祭出2/20(六)大杯飲品買一送一活動，只要至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買一送一的限時優惠，讓補班的周六上班日能得到療癒的小確幸。

●奎克咖啡 2/21前咖啡買一送一

為了撫慰上班族收假、補班的心情，奎克咖啡即起至2/21咖啡品項買一送一，只要加入奎克LINE好友(帳號搜尋：@cuiqu)並出示優惠券，消費相同品項、容量及冷熱的咖啡即享買一送一，一組最高可省160元。

●署茗職茶@AtTea 第二杯6折

署茗職茶@AtTea今天2月20日開工日，蕭署現萃茶系列第二杯6折，包括四季清香烏龍、日出名間烏龍、老蕭皇極烏龍、回韻蔗香紅茶、雲霧阿薩姆紅茶、若葉茉香綠茶等選擇；另有限量精緻茶葉禮盒即日起至2月28日，可享優惠價250元。

●頂呱呱 美國功夫茶第二杯1折