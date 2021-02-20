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「買一送一」限今日！咖啡、茶飲「補班優惠」懶人包

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
開工揪同事喝好茶，蕭署現萃茶第二杯6折。圖／署茗職茶提供
開工揪同事喝好茶，蕭署現萃茶第二杯6折。圖／署茗職茶提供

今天周六補班日，先別急著厭世，多家咖啡、茶飲都推出補班日優惠，最高可享「買一送一」。

●丹堤咖啡 飲品買1送1

丹堤咖啡祭出2/20(六)大杯飲品買一送一活動，只要至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買一送一的限時優惠，讓補班的周六上班日能得到療癒的小確幸。

●奎克咖啡 2/21前咖啡買一送一

為了撫慰上班族收假、補班的心情，奎克咖啡即起至2/21咖啡品項買一送一，只要加入奎克LINE好友(帳號搜尋：@cuiqu)並出示優惠券，消費相同品項、容量及冷熱的咖啡即享買一送一，一組最高可省160元。

●署茗職茶@AtTea 第二杯6折

署茗職茶@AtTea今天2月20日開工日，蕭署現萃茶系列第二杯6折，包括四季清香烏龍、日出名間烏龍、老蕭皇極烏龍、回韻蔗香紅茶、雲霧阿薩姆紅茶、若葉茉香綠茶等選擇；另有限量精緻茶葉禮盒即日起至2月28日，可享優惠價250元。

頂呱呱 美國功夫茶第二杯1折

頂呱呱集團旗下品牌紐約潮飲「美國功夫茶」推出「大杯奶蓋綠茶」第2杯1折的超殺優惠，原價一杯60元，2月20日活動當天購買兩杯只要66元，現省54元。美國功夫茶的奶蓋由提拉米蘇專用的「瑪斯卡邦乳酪」和「許慶良小農鮮乳」搭配而成，口味香濃、奶香四溢，微帶鹹味讓口感更有層次，是奶蓋控最愛的人氣品項。

奎克咖啡補班優惠咖啡買一送一。圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡補班優惠咖啡買一送一。圖／奎克咖啡提供
丹堤咖啡補班日推買一送一。圖／丹堤咖啡提供
丹堤咖啡補班日推買一送一。圖／丹堤咖啡提供

咖啡 頂呱呱

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