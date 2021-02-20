快訊

「全拋世代」還有希望嗎？台灣青年的負債問題

當國民黨重返執政「造王者」！江啟臣宣布競選連任主席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上火星！RICHARD MILLE加碼激推「菲董」二代水晶陀飛輪 X有態度

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表面結合雕刻、琺瑯與手繪，一圓菲董童年時的火星夢，同時機芯背面也有風格強烈的X型設計，十足科幻。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
表面結合雕刻、琺瑯與手繪，一圓菲董童年時的火星夢，同時機芯背面也有風格強烈的X型設計，十足科幻。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。

不快樂的時候怎麼辦？「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）的「Happy」是無數樂迷的心頭好。輕快節奏和MV畫面，在youtube已有7億6,000萬觀看流量。菲董近日再度於個人instagram帳號「pharrell」貼文，除了提醒自信、透明的重要，同時也大秀他手上的RICHARD MILLE RM 52-02 Pharrell Williams陀飛輪腕表第二代藍寶石水晶表殼版！

這只RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕表最新問世於2019年，表面結合五級鈦雕刻、大明火琺瑯，以及使用永久性顏料手繪的白色太空人頭盔，頭盔上的黑色藍寶石與鑽石白金零件則像是探照燈，秀出一幅太空人登陸火星的畫面，一圓菲董童年時的火星夢。巧合的是，美國太空總署火星探測器「毅力號」在美東時間十八日下午三點抵達火星並傳回火星表面首張照片，也讓第二代RM 52-02陀飛輪水晶腕表的推出更添話題、錦上添花。

第一代腕錶表殼採用棕色金屬陶瓷與Carbone TPT®碳纖維材質、全球限量30只，並搭配橘色表帶，第二代則換上藍寶石水晶透明表殼，讓人更加透明地欣賞RM 52-05手上鍊機芯。這種藍寶石水晶的透明度來自氧化鋁（Al2O3）的純淨無瑕，而高達1,800的維氏硬度則讓加工格外繁複困難：其中表圈、表殼和底蓋就需要430個小時的磨削與350小時的拋光工序，而背面的超酷X型橋板，更暗示對未知（X）的無窮想望。第一代棕色金屬陶瓷款全球限量30只，參考價約為3,208萬；第二代藍寶石水晶款則全球限量8只，參考價上看7,447萬，讓想像力與身價？同步飛越外太空。

喜歡X造型？其實高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）也有一只BLAST 45飛行陀飛輪腕表，近日更被安哥拉裔的法國職業足球員Blaise Matuidi所配戴。Blaise Matuidi所效力的「國際邁阿密（Inter Miami）」球隊是由足球天王貝克漢所籌備、話題不斷。而來自雅典的BLAST 45腕表則是品牌去年新推出的主力系列，UN172自動上鍊機芯採取開放式鏤空設計，並以強調突破、極限運動的X為靈感，顯現於機芯正反面的X造型橋板設計。表款非限量、但採少量生產並具備獨立編號，另有白色、黑紅等三種版本。

RICHARD MILLE RM 52-02 Pharrell Williams藍寶石水晶陀飛輪腕表，全球限量8只，約7,447萬元。圖 / 翻攝自instagram。
RICHARD MILLE RM 52-02 Pharrell Williams藍寶石水晶陀飛輪腕表，全球限量8只，約7,447萬元。圖 / 翻攝自instagram。
雅典（Ulysse Nardin）的BLAST 45飛行陀飛輪腕表，以強調突破、極限運動的X為靈感，顯現於機芯正反面的X造型橋板設計，價格店洽。圖 / Ulysse Nardin提供。
雅典（Ulysse Nardin）的BLAST 45飛行陀飛輪腕表，以強調突破、極限運動的X為靈感，顯現於機芯正反面的X造型橋板設計，價格店洽。圖 / Ulysse Nardin提供。
菲董近日再度於instagram帳號「pharrell」秀出第二代的聯名腕表，並自行換上橘色表帶造型穿搭。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
菲董近日再度於instagram帳號「pharrell」秀出第二代的聯名腕表，並自行換上橘色表帶造型穿搭。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
X是極限運動、是未知，也是敢於突破現狀的冒險精神。圖 / Ulysse Nardin提供。
X是極限運動、是未知，也是敢於突破現狀的冒險精神。圖 / Ulysse Nardin提供。
RM 52-02 Pharrell Williams陀飛輪腕表透明的藍寶石水晶表殼，宛如一艘來自外太空的星際船艦。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
RM 52-02 Pharrell Williams陀飛輪腕表透明的藍寶石水晶表殼，宛如一艘來自外太空的星際船艦。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
效力於「國際邁阿密（Inter Miami）」球隊的法國職業足球員Blaise Matuidi近日在instagram配戴上了Ulysse Nardin的Blast 45飛行陀飛輪腕表。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
效力於「國際邁阿密（Inter Miami）」球隊的法國職業足球員Blaise Matuidi近日在instagram配戴上了Ulysse Nardin的Blast 45飛行陀飛輪腕表。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
菲董與RICHARD MILLE合作的第一代RM 52-02 Pharrell Williams陀飛輪腕表，全球限量30只，訂價約3,208萬元。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）。
菲董與RICHARD MILLE合作的第一代RM 52-02 Pharrell Williams陀飛輪腕表，全球限量30只，訂價約3,208萬元。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）。

太空人 火星 腕表

延伸閱讀

3原因 人類不斷探測火星

毅力號登陸 華裔工程師接手開火星車

美毅力號登陸火星 傳回首張表面照

進擊宇宙 NASA成功登陸火星

相關新聞

盤點春季新菜！鳥取和牛、魚子醬、花膠、鮑魚全入列

年後來嘗新菜色！鳥取和牛登台，加上名廚高山英紀的創意，讓日前快閃餐會場場爆滿；這場「雙強」的美味重奏，也留下多道料理，成...

全台唯一！台北文華東方連續5年獲「富比士」五星大獎

擁有酒店界「奧斯卡」之稱的「富比士旅遊指南」(Forbes Travel Guide)日前公布第63屆「富比士旅遊指南評...

限時7天「第2杯半價」！85℃熱銷3飲品限定優惠

85℃在一月初推出三款全新風味拿鐵咖啡，上市三周就熱銷超過10萬杯，2/22到2/28連續7天加碼感恩回饋，榛果風味拿鐵...

「買一送一」限今日！咖啡、茶飲「補班優惠」懶人包

今天周六補班日，先別急著厭世，多家咖啡、茶飲都推出補班日優惠，最高可享「買一送一」。

上火星！RICHARD MILLE加碼激推「菲董」二代水晶陀飛輪 X有態度

不快樂的時候怎麼辦？「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）的「Happy」是無數樂迷的心頭好。輕快節奏...

是眼影、也是手拿包！YSL訂製奢華皮革彩妝盤必收

是眼影彩妝盤，更是皮革手拿包，美妝品的包裝再度驚豔網友，YSL推出訂製奢華皮革彩妝盤，一盤中共有10色，外盒上有著經典Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。