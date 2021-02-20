上火星！RICHARD MILLE加碼激推「菲董」二代水晶陀飛輪 X有態度
不快樂的時候怎麼辦？「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）的「Happy」是無數樂迷的心頭好。輕快節奏和MV畫面，在youtube已有7億6,000萬觀看流量。菲董近日再度於個人instagram帳號「pharrell」貼文，除了提醒自信、透明的重要，同時也大秀他手上的RICHARD MILLE RM 52-02 Pharrell Williams陀飛輪腕表第二代藍寶石水晶表殼版！
這只RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕表最新問世於2019年，表面結合五級鈦雕刻、大明火琺瑯，以及使用永久性顏料手繪的白色太空人頭盔，頭盔上的黑色藍寶石與鑽石白金零件則像是探照燈，秀出一幅太空人登陸火星的畫面，一圓菲董童年時的火星夢。巧合的是，美國太空總署火星探測器「毅力號」在美東時間十八日下午三點抵達火星並傳回火星表面首張照片，也讓第二代RM 52-02陀飛輪水晶腕表的推出更添話題、錦上添花。
第一代腕錶表殼採用棕色金屬陶瓷與Carbone TPT®碳纖維材質、全球限量30只，並搭配橘色表帶，第二代則換上藍寶石水晶透明表殼，讓人更加透明地欣賞RM 52-05手上鍊機芯。這種藍寶石水晶的透明度來自氧化鋁（Al2O3）的純淨無瑕，而高達1,800的維氏硬度則讓加工格外繁複困難：其中表圈、表殼和底蓋就需要430個小時的磨削與350小時的拋光工序，而背面的超酷X型橋板，更暗示對未知（X）的無窮想望。第一代棕色金屬陶瓷款全球限量30只，參考價約為3,208萬；第二代藍寶石水晶款則全球限量8只，參考價上看7,447萬，讓想像力與身價？同步飛越外太空。
喜歡X造型？其實高級鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）也有一只BLAST 45飛行陀飛輪腕表，近日更被安哥拉裔的法國職業足球員Blaise Matuidi所配戴。Blaise Matuidi所效力的「國際邁阿密（Inter Miami）」球隊是由足球天王貝克漢所籌備、話題不斷。而來自雅典的BLAST 45腕表則是品牌去年新推出的主力系列，UN172自動上鍊機芯採取開放式鏤空設計，並以強調突破、極限運動的X為靈感，顯現於機芯正反面的X造型橋板設計。表款非限量、但採少量生產並具備獨立編號，另有白色、黑紅等三種版本。
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