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是眼影、也是手拿包！YSL訂製奢華皮革彩妝盤必收

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
YSL訂製奢華皮革彩妝盤／3,600元。圖／YSL提供
YSL訂製奢華皮革彩妝盤／3,600元。圖／YSL提供

是眼影彩妝盤，更是皮革手拿包，美妝品的包裝再度驚豔網友，YSL推出訂製奢華皮革彩妝盤，一盤中共有10色，外盒上有著經典YSL馬特拉斯V型凸紋皮革，搭配金色邊框，拿在手上如同YSL的手拿包，難怪網友們狂敲碗，台灣也將於3月1日開賣。

YSL訂製奢華皮革彩妝盤從外觀上，刻意設計如同手拿包，方便隨身攜帶，以V型皮革為外觀，還有最經典的YSL Logo，內裝的眼影盤中，共有2款，分別以YVES SAINT LAURENT先生最喜愛的兩座城市：巴黎、馬拉喀什為靈感，一盤中有10種色調，從絲緞光感，閃耀微光，金屬光到粉霧閃爍，滿足不同妝感上的需求。

巴黎盤上，以艾非爾鐵塔為靈感，從夜空中到陽光下的顏色均有，還有日出、日落時分巴黎建物上的顏色，從金色晨光到古銅，還有著粉色調，想要有如同巴黎女人的突破大膽，則可用闇紫誘惑，展現獨特自信。

馬拉喀什盤則是洋溢的大膽色彩，從湛藍晴空、仙人掌綠、立體鈷藍，甚至是來自香料市場的顏色靈感，整體多元，還能互相疊擦，讓女人妝感更能自由搭配。

YSL訂製奢華皮革彩妝盤（馬拉喀什）／3,600元。圖／YSL提供
YSL訂製奢華皮革彩妝盤（馬拉喀什）／3,600元。圖／YSL提供
YSL訂製奢華皮革彩妝盤／3,600元。圖／YSL提供
YSL訂製奢華皮革彩妝盤／3,600元。圖／YSL提供
YSL訂製奢華皮革彩妝盤（巴黎）／3,600元。圖／YSL提供
YSL訂製奢華皮革彩妝盤（巴黎）／3,600元。圖／YSL提供

YSL 巴黎

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