海生館獨家海洋系口罩 Q萌療癒遊客直呼「捨不得戴」

疫情期間口罩成了必備品，屏東海生館為因應春節和228連假的遊客潮，本月配合「海洋本色」活動訂製8款限量Q萌海洋色系口罩，只要申辦或續卡海洋卡、入館消費滿額399元或追蹤海生館官方IG粉絲專頁帳號就可獲贈，從春節連連假至昨天已送出逾6萬個，因色彩夢幻具療癒感且造型獨一無二，不少遊客捨不得戴，當成限量小禮物帶回做紀念。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，自疫情開始即配合中央政策加強館內防疫措施，包括入館實聯制登記、防疫期間人流管制、入館前量測體溫和戴口罩，本月因應兩個連續假日的走春人潮，特別搭配「海洋本色」活動，和口罩廠商台灣康匠聯手推出8款Q萌海洋風造型口罩，給遊客繽紛美麗的海洋心情。

他說，8款口罩是以再創網美打卡熱點「色水廊道」的7種海洋色系生物為設計概念，有代表海葵魚的「皇家橘」、藍刻齒雀鯛的「魔鬼藍」、烏賊的「百變灰」、海氏刺尻魚的「亮麗黃」、粗面狐蛤的「電光紅」、變色連鰭䲗的「麒麟綠」、側帶擬花鮨的「紳士粉」和館內Q版吉祥物「海洋玩樂園」。