聽新聞
test
0:00 / 0:00
保育穿山甲你可以這樣做 「要吃不會吃自己的指甲？」
2月第3個周六，也就是今天，是世界穿山甲日，「林務局-森活情報站」臉書粉專表示，全世界共有8種穿山甲，牠們面臨嚴重的生存危機，由於環境破壞及人為大量獵捕，其中3種更被國際自然保護聯盟（IUCN） 列為 「極度瀕危」。台灣穿山甲為台灣特有亞種，同樣面臨著棲地喪失與破碎化、流浪犬隻攻擊等威脅，在台灣山林偶爾還能見到野生穿山甲的同時，當然更要好好珍惜。
要怎樣守護穿山甲？林務局說，不要迷信偏方，不購買野生動物做成的中藥材；檢舉不法交易；飼養犬貓善盡飼主責任不放養、不棄養；自然環境中不餵食浪犬；支持綠保標章等友善環境農產品；行經郊區路段時請放慢車速；讓更多人關注、看見穿山甲。
穿山甲不可以飼養，林務局說，但你可以為牠畫張畫，即日起至3月2日，在「林務局-森活情報站」臉書粉專該篇文章留言處，分享自己做完成的穿山甲創作，諸如攝影、繪畫、摺紙、刺繡、雕塑都可以，就有機會獲得「穿穿磁鐵」一個，共有10個名額。
「林務局-森活情報站」臉書粉專表示，就說了穿山甲的鱗片是角質，「要吃不會吃自己的指甲？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言