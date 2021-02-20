保育穿山甲你可以這樣做 「要吃不會吃自己的指甲？」

2月第3個周六，也就是今天，是世界穿山甲日，「林務局-森活情報站」臉書粉專表示，全世界共有8種穿山甲，牠們面臨嚴重的生存危機，由於環境破壞及人為大量獵捕，其中3種更被國際自然保護聯盟（IUCN） 列為 「極度瀕危」。台灣穿山甲為台灣特有亞種，同樣面臨著棲地喪失與破碎化、流浪犬隻攻擊等威脅，在台灣山林偶爾還能見到野生穿山甲的同時，當然更要好好珍惜。

要怎樣守護穿山甲？林務局說，不要迷信偏方，不購買野生動物做成的中藥材；檢舉不法交易；飼養犬貓善盡飼主責任不放養、不棄養；自然環境中不餵食浪犬；支持綠保標章等友善環境農產品；行經郊區路段時請放慢車速；讓更多人關注、看見穿山甲。

穿山甲不可以飼養，林務局說，但你可以為牠畫張畫，即日起至3月2日，在「林務局-森活情報站」臉書粉專該篇文章留言處，分享自己做完成的穿山甲創作，諸如攝影、繪畫、摺紙、刺繡、雕塑都可以，就有機會獲得「穿穿磁鐵」一個，共有10個名額。