開工、開學買起來！網購強推「輕薄筆電、跑步機、健腹器」限時優惠

開工、開學備足戰力，加上為了彌補過年期間放縱吃喝的罪惡，輕薄筆電、跑步機、提臀健腹器等買氣旺，各大電商平台也紛紛祭出優惠，包括3C與周邊用品、運動健身等都可以輕鬆買。

Yahoo奇摩購物中心「點讀筆」、「有聲書」等教具業績年增3倍，「提臀健腹器」銷量增4倍，其中「船井EMS動力式肌肉刺激器」近期竄紅成為健身新寵。Yahoo奇摩購物中心2月23日前推出「年後纖體節」集結運動服及鞋、有氧機台、重訓健身器材全館5折起；2月21日前「開學季」3C家電消費滿額加碼抽料理鍋、藍牙喇叭、掃地機器人等好禮，2月28日前幼兒書包、童鞋等開學用品下殺3折起。Yahoo奇摩超級商城3月2日前推出「開工扭一扭」及「開工開學充電站」活動，精選牛年色開學3C、租屋配備、機車、運動健身用品等狂降8折起，再祭百元折價券限領現折、消費滿額再折500元。Yahoo奇摩拍賣嚴選居家瘦身小物6折起，每月11日、22日推萊爾富快閃免運日。

PChome 24h購物近一周以筆電、空氣清淨機、電腦桌、螢幕、衛生紙的熱搜度最高，吸塵器等外宿家電銷量更有近40%月增率，即日起推出「開新特攻隊」強檔活動，囊括3C資訊、文具日用、生活傢俱、外宿家電等下殺21折起。根據PChome 24h購物統計，方便隨身攜帶的「輕薄筆電」仍為採購大宗，熱銷價格帶落在18,000～22,000元間，以14吋買氣最高；跨界聯名、美型質感、繽紛玩色為3大選購指標，像是Razer皮卡丘限定款滑鼠套組、羅技 X 馬來貘聯名滑鼠、Microsoft微軟Surface Laptop 3輕薄觸控筆電、ASUS VivoBook S14、羅技 K380+M350藍牙鍵鼠禮盒、Ducky One 2薔薇機械鍵盤2021新春限定版、Moshi Hexa超輕量筆電後背包等皆為熱銷單品。

momo購物網近一周「跑步機」、「健身車」、「按摩槍」等相關熱搜突破3.6萬次，即日起至2月22日推出「愛購節」活動，精選全站人氣商品祭出驚喜價，再加碼天天免費抽輝葉werun跑步機與最高666 momo幣、下單抽3M空氣清靜機等名品、最高7,000神券現領現折等好康。

遠傳friDay購物即日起至2月28日開學季3C商品優惠最低3折起，會員天天登入遠傳friDay購物可參加抽獎，最高可享888遠傳幣購物金，消費滿額還有機會抽999.9黃金元寶。遠傳friDay購物另推出2月20日補班日當日限定優惠，遠傳心生活用戶在站上購買超商咖啡寄杯，限時獨享50%遠傳幣回饋，LINE購物消費加碼3%、單筆上限回饋700點。