LV全新抱枕包狂掃女星IG 木村光希、迪麗熱巴抱緊處理

路易威登 （LOUIS VUITTON，簡稱LV）甫發表由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière拍攝的2021春夏女裝系列廣告，邀集了路易威登好朋友們入鏡，也詮釋當季最新款的Coussin、Rendez-vous兩大包款，尤其蓬鬆柔軟的Coussin，以法文抱枕之名，官網還沒上架就被眾多女星給足愛的抱抱，以洗版之姿大勢登場。

包括路易威登大陸品牌代言人劉亦菲，以及品牌好友木村光希（Kōki,）、鍾楚曦、迪麗熱巴和「網紅首富」Chiara Ferragni都拎著Coussin上鏡，尤其正在懷二寶的Chiara Ferragni以包款巧遮肚子，身型根本看不出懷孕中。2021春夏女裝去年在莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨發表時，以綠幕科技的實境、特效令人感受磅礡氣勢，服裝主軸仍以Nicolas Ghesquière熱愛的未來、中性為主，延續前季服裝樣式，以更為鬆放的身形表現。