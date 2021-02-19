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LV全新抱枕包狂掃女星IG 木村光希、迪麗熱巴抱緊處理

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
歐陽娜娜詮釋2021春夏新款Coussin手袋轉換為鍊帶包的造型。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋2021春夏新款Coussin手袋轉換為鍊帶包的造型。圖／取自微博

路易威登 （LOUIS VUITTON，簡稱LV）甫發表由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière拍攝的2021春夏女裝系列廣告，邀集了路易威登好朋友們入鏡，也詮釋當季最新款的Coussin、Rendez-vous兩大包款，尤其蓬鬆柔軟的Coussin，以法文抱枕之名，官網還沒上架就被眾多女星給足愛的抱抱，以洗版之姿大勢登場。

包括路易威登大陸品牌代言人劉亦菲，以及品牌好友木村光希（Kōki,）、鍾楚曦、迪麗熱巴和「網紅首富」Chiara Ferragni都拎著Coussin上鏡，尤其正在懷二寶的Chiara Ferragni以包款巧遮肚子，身型根本看不出懷孕中。2021春夏女裝去年在莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨發表時，以綠幕科技的實境、特效令人感受磅礡氣勢，服裝主軸仍以Nicolas Ghesquière熱愛的未來、中性為主，延續前季服裝樣式，以更為鬆放的身形表現。

其中的Coussin手袋是2021年春夏系列中最搶眼的包款，運用蓬鬆柔軟的小羊皮製成，裝飾經典monogram圖案，如同其命名有鬆軟的觸感，可調式皮革背帶可肩背、斜挎，或是換上Edge Chain可如同歐陽娜娜的詮釋，變換為腋下鍊帶包；此外，作為手拿包款，更可展現街拍的時髦。

迪麗熱巴、木村光希、Chiara Ferragni、劉亦菲都搶先演繹Coussin手袋。圖／取自IG、微博
迪麗熱巴、木村光希、Chiara Ferragni、劉亦菲都搶先演繹Coussin手袋。圖／取自IG、微博
鍾楚曦呈現Coussin手袋的俏麗輕盈。圖／取自微博
鍾楚曦呈現Coussin手袋的俏麗輕盈。圖／取自微博
鍾楚曦呈現Coussin手袋的俏麗輕盈。圖／取自微博
鍾楚曦呈現Coussin手袋的俏麗輕盈。圖／取自微博
迪麗熱巴以男性輪廓的寬間襯衫穿出帥氣，秀出美腿搭襯Coussin手袋。圖／取自微博
迪麗熱巴以男性輪廓的寬間襯衫穿出帥氣，秀出美腿搭襯Coussin手袋。圖／取自微博
義大利網紅Chiara Ferragni以Coussin手袋巧遮孕肚。圖／取自IG
義大利網紅Chiara Ferragni以Coussin手袋巧遮孕肚。圖／取自IG
路易威登大陸代言人劉亦菲以Coussin手袋搭襯帥氣造型。圖／取自微博
路易威登大陸代言人劉亦菲以Coussin手袋搭襯帥氣造型。圖／取自微博
木村光希搶先拎Coussin手袋拍出超美造型。圖／取自微博
木村光希搶先拎Coussin手袋拍出超美造型。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋2021春夏新款Coussin手袋轉換為鍊帶包的造型。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋2021春夏新款Coussin手袋轉換為鍊帶包的造型。圖／取自微博
義大利網紅Chiara Ferragni以Coussin手袋巧遮孕肚。圖／取自IG
義大利網紅Chiara Ferragni以Coussin手袋巧遮孕肚。圖／取自IG
義大利網紅Chiara Ferragni以Coussin手袋巧遮孕肚。圖／取自IG
義大利網紅Chiara Ferragni以Coussin手袋巧遮孕肚。圖／取自IG
迪麗熱巴詮釋2021春夏新款Coussin手袋。圖／取自微博
迪麗熱巴詮釋2021春夏新款Coussin手袋。圖／取自微博
路易威登大陸代言人劉亦菲以Coussin手袋搭襯帥氣造型。圖／取自微博
路易威登大陸代言人劉亦菲以Coussin手袋搭襯帥氣造型。圖／取自微博
木村光希搶先拎Coussin手袋拍出超美造型。圖／取自微博
木村光希搶先拎Coussin手袋拍出超美造型。圖／取自微博

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