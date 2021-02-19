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侯佩岑、郭雪芙穿maje、sandro春夏洋裝 浪漫度假風情
法國輕奢品牌maje和sandro發表春夏系列，將場地布置出巴黎公寓以及度假的氛圍，用以延續春夏季以度假情調為主的優閒，服裝大量運用法式刺繡、丹寧、小雛菊等圖樣或印花，來表現休閒年輕的品味。
侯佩岑、郭雪芙、王淨都穿上了maje或sandro的飄逸裙裝，呈現浪漫的義大利風情，在春夏季的maje即是以里維埃拉（Riviera）的繽紛色彩展現浪漫氣息，繫於腰間的性感襯衫、連身娃娃裙，都是相當女孩風格的輕齡單品；運用鏤空的法式刺繡拼接，或小可愛、背心等，也帶來性感健康的濱海印象。本季全新推出BOW Bag蝴蝶結手袋，以柔軟皮革裝飾鉚釘，自由綁結的長度可做為肩背包或手提包。
sandro則是以城市沙灘作為主題，擷取七○年代的美學和九○年代的簡約主義，鉤織上衣、小雛菊刺繡印花的牛仔褲，都展現法國南部的夏日情調，服裝以橙色、淡咖啡色、赭色和米白色等暖色調為主，表現被太陽曬白的淡雅溫柔，全新的Yza手袋和托特包則以百搭格紋呈現。近日正在宣傳愛情喜劇片「跟你老婆去旅行」的鳳小岳、張書豪，則是穿上sandro Homme 2021年春夏系列男裝，呈現五、六○年代的優雅懷舊，花卉反白印花襯衫或條紋襯衫，散發慵懶隨性的帥氣。
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