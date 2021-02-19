侯佩岑、郭雪芙穿maje、sandro春夏洋裝 浪漫度假風情

法國輕奢品牌maje和sandro發表春夏系列，將場地布置出巴黎公寓以及度假的氛圍，用以延續春夏季以度假情調為主的優閒，服裝大量運用法式刺繡、丹寧、小雛菊等圖樣或印花，來表現休閒年輕的品味。

侯佩岑、郭雪芙、王淨都穿上了maje或sandro的飄逸裙裝，呈現浪漫的義大利風情，在春夏季的maje即是以里維埃拉（Riviera）的繽紛色彩展現浪漫氣息，繫於腰間的性感襯衫、連身娃娃裙，都是相當女孩風格的輕齡單品；運用鏤空的法式刺繡拼接，或小可愛、背心等，也帶來性感健康的濱海印象。本季全新推出BOW Bag蝴蝶結手袋，以柔軟皮革裝飾鉚釘，自由綁結的長度可做為肩背包或手提包。