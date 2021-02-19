另類出國！Nespresso六大咖啡之都「舌尖上的滋味」

第三波咖啡浪潮襲捲全台，從咖啡速食化、連鎖化到現今的精品化，台灣人喝咖啡更講究獨特風味，甚至重視咖啡背後的故事與文化。在無法出國旅遊的時刻，Nespresso推出全新「環遊世界大杯咖啡系列」，以6大城市迥然不同的文化風情及咖啡飲用習慣為靈感，打造各國獨特且具代表性的咖啡風味，不出國也能透過舌尖暢遊世界！

Nespresso「環遊世界大杯咖啡系列」搜尋南北半球、4大洲的6款經典城市咖啡，並以6大城市命名量身打造，推薦以大杯咖啡110ml品嘗，用咖啡香醇品味東京的細緻花香、穿梭維也納的古典世界、體會開普敦的生活脈動、感受上海的明媚早晨，或是享受斯德哥爾摩的愜意溫暖，以及徜徉布宜諾斯艾利斯的熱鬧街道。

曾遊歷五大洲、行遍超過170個國家，同時也是Nespresso愛用者的旅行作家謝哲青指出，咖啡的飲用習慣，從阿拉伯人為迎接齋戒月的提神飲品，透過鄂圖曼土耳其帝國傳入歐洲，造就了17、18世紀的歐洲咖啡時尚文化，並在之後的100年內風靡全球，「飲用咖啡現今成了日常生活的重要儀式，更是體驗世界文化的捷徑。」

Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉也分享，各國的飲食文化深刻影響著當地對於咖啡風味的偏好，咖啡引進的歷史與背景也讓全球咖啡文化更加多采多姿。像是布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires Lungo)此款咖啡獨具穀物香調及焦糖香氣，靈感正來自於阿根廷人對於焦糖香甜的享受，當地舉世聞名的焦糖牛奶醬總愛添加於香醇的咖啡中；維也納黎尼茲歐(Vienna Linizio Lungo)以阿拉比卡咖啡豆完美調和出圓潤絲滑的口感，跟各式甜點都是搭配首選，滿足奧地利人喜愛甜點的生活習慣。