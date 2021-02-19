宏碁也推智能音箱Acer Halo在台上市 可自訂顯示畫面

宏碁今天宣布旗下首款智能音箱Acer Halo (HSP-3101G) 上市，內建Google助理中文服務，可串聯上萬種智慧型裝置，輕鬆打造智慧家庭生活，即日於線上「Acer Store」開賣。

Acer Halo智能音箱具有低調質感，外觀為鐵灰質感布料材質，時尚圓柱小巧造型，適合個人及家庭的使用，內建兩個遠程全向麥克風陣列，可辨認任何角度聲控；配備DTS Sound 360°音頻環繞音域，只要開口就能透過Spotify、YouTube Music 及MyMusic、KKBOX等立即享受音樂。

Acer智能音箱配備獨家Acer Halo App，可客製個人化的專屬設計及資訊，如自訂LED螢幕顯示畫面，也可選擇APP中既有圖像或者自行手繪圖案，輕鬆打造自我風格，又或者直接語音詢問時間、天氣等，資訊同步顯示於螢幕上。

Acer Halo底座的RGB時尚燈設計，會因音樂有不同顏色變化，也能設定為夜燈，創造不同氣氛。機身上方設置麥克風靜音實體按鍵，手動開關麥克風後，機底燈光則呈現橘色燈光，易於辨別。

Acer Halo智能音箱支援3種傳輸選擇，只要保持Wi-Fi 5（802.11 AC）和Bluetooth5.0及Aux-in的連接，透過內建Google助理中文服務，串聯上萬種智慧型裝置，輕鬆打造智慧家庭生活。