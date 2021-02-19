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遠傳電信全台9家指定門市「手機、平板免費健診服務」限時開跑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信2月22日至2月26日在北、中、南共9家門市推出手機及平板免費健診服務。圖／遠傳電信提供
遠傳電信2月22日至2月26日在北、中、南共9家門市推出手機及平板免費健診服務。圖／遠傳電信提供

遠傳電信提供貼心服務，2月22日至2月26日在北、中、南共9家門市推出手機及平板免費健診服務，由專業工程師依手機或平板狀況提供專業建議。

本次遠傳電信推出的手機及平板免費健診服務，持Android手機至遠傳指定健診服務門市可享有32～59項手機功能免費檢查，iPhone用戶則提供37項手機功能免費檢查，如果手機或平板無法現場處理需轉送維修中心，所產生的維修費用遠傳也提供95折優惠。消費者只要至遠傳電信台北館前、台北西寧南、三重正義北、新竹中正、清水中山、逢甲福星、嘉義民生北、永康中華、高雄林森等9家指定門市完成健診服務，並於該門市打卡按讚，還可獲得精美小禮物。同時，全台遠傳門市皆備有手機消毒機、酒精及鍍膜液等。

如果新年想換個好記、順口又能帶來好運的手機門號，即日起到遠傳電信信義威秀、台北館前、三重正義北、土城中央、逢甲福星、新竹巨城、台南民生、草屯太平、高雄瑞豐、屏東中華等10家指定門市，申辦遠傳5G 999元以上限定資費就能選頂級黃金門號卡，有5889（我發發久）、9889（就發發久）、9898（就發久發）等開運吉祥門號，還可獲贈預付卡5GB兌換券，數量有限。

新竹 屏東 嘉義

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