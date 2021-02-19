超Q萌！宏碁首款智能音箱Acer Halo能說唱還能當氣氛燈

因疫情掀起的居家娛樂風潮，也讓智慧音箱變得更受到消費者矚目。不讓蘋果HomePod、Google Nest專美於前，宏碁今日也宣布推出首款智能音箱「Acer Halo」，支援Google助理講中文就能通，更配備獨特RGB燈效，以及獨特LED螢幕可顯示客製化的圖像、時間、天氣、提醒等，即日起於Acer Store線上開賣，建議售價4,990元，為智慧居家生活增添更多樂趣。

Acer Halo的鐵灰布面材質低調時尚，方圓柱小巧造型可輕鬆一手掌握，配備DTS Sound，360度音效相當震撼，內建2個遠程全向麥克風陣列，語音辨識精準，只要開口聲控，即可串連Spotify、YouTube Music 及MyMusic、KKBOX等串流平台立即享受音樂。

獨特客製化互動功能，只要下載Acer Halo App，即可透過手機連線自訂客製化LED螢幕顯示畫面，可選擇App中既有圖像或者自行手繪圖案，亦可將語音助理的回應，像是時間、天氣、提醒等，直接同步顯示於螢幕上；而底座的RGB時尚燈設計，會因音樂有不同顏色變化，也能設定為夜燈，創造不同氣氛。機身上方還有設置麥克風靜音實體按鍵，更便於操控。