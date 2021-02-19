舒食廚房／多變馬鈴薯！煎餅、入菜、燉雞、牧羊人派
過年期間吃太多大魚大肉火腿香腸，來點以蔬菜為主角的「舒食」料理吧！從新手入門款的煎炒料理，到熱騰騰的日式燉雞、英式牧羊人派，馬鈴薯都擔當了主角重責大任，有肉有菜有澱粉一鍋搞定，暖心又暖胃，最適合還有點寒意的初春喔！
【七味唐辛子馬鈴薯】
● 食材
馬鈴薯 3 個
辣椒 3 條
蔥 2 支
七味唐辛子粉 適量
鹽 適量
油 適量
● 步驟
1. 馬鈴薯是否削皮無妨，切成小塊。辣椒切片，蔥切蔥花。
2. 熱油，爆香辣椒。
3. 加入馬鈴薯，拌炒到熟透。
4. 加入鹽、七味唐辛子和蔥花，拌炒均勻即可。
【起司馬鈴薯煎餅】
● 食材
馬鈴薯 750 克
起司絲 200 克
奶油 25 克
鹽 適量
油 適量
● 步驟
1. 馬鈴薯切成細絲，是否削皮無妨。
2. 在大碗中，將馬鈴薯絲、起司絲和鹽混勻。
3. 熱鍋，加入油和奶油，等奶油融化後，將馬鈴薯絲在鍋中整型成餅狀，兩面皆煎至金黃即可。
● 小叮嚀
若覺得炒熟馬鈴薯太久太累，可以先用水煮或蒸熟，再放入鍋中炒。
【日式馬鈴薯燉雞】
● 食材
去骨雞腿肉 2 塊（400 克）
馬鈴薯 2 個
紅蘿蔔 1 條
油豆腐 300 克
洋蔥 1 個
奶油 25 克
醬油 2 大匙
米酒 2 大匙
味醂 2 大匙
● 步驟
1. 雞腿肉、馬鈴薯、紅蘿蔔和油豆腐切小塊，洋蔥切小片。
2. 在不沾鍋加熱融化奶油後，將洋蔥炒到邊緣呈金黃色，放入另一個湯鍋備用。
3. 不洗鍋子，將雞腿肉皮先朝下，煎到出油後，將雞皮煎得表面金黃，內部沒熟無妨。
4. 加入馬鈴薯拌炒至表面熟了即可。
5. 洋蔥以外的食材也全放入湯鍋中，並補水剛好淹過食材。煮沸後維持小滾，燉20 分鐘即完成。
【英倫牧羊人派】
● 食材
豬絞肉（傳統用羊肉） 350 克
馬鈴薯 3 個
洋蔥 1/2 個
大蒜 2 瓣
切碎番茄罐頭 400 克
油 適量
● 紅醬調味料
紅酒 60c.c.
黑胡椒 1 小匙
義式香料粉 1 小匙
鹽 適量
● 薯泥調味料
牛奶 30c.c.
奶油 20 克
黑胡椒 1/2 小匙
鹽 適量
● 步驟
1. 熱一點油，將絞肉、切碎的洋蔥和大蒜炒至全熟。
2. 加入切碎番茄罐頭和紅醬調味料，煮滾後收汁到濃稠。
3. 另將馬鈴薯去皮後，水煮熟或蒸熟，壓碎成泥，趁熱拌入薯泥調味料。
4. 烤盤內先舖上紅醬。
5. 再鋪上馬鈴薯泥，壓實後劃上一些線條，放入烤箱200 度C 烤30 分鐘出爐。
● 小叮嚀
牧羊人派傳統上使用羊肉，為了顧及方便及口味，本食譜使用豬肉。若使用牛絞肉，便稱為農舍派。
※ 作者介紹：楊晴，知名料理部落客、食譜作家，另著有《零壓力！餐桌療癒料理》與《東京鳥窩廚房的家常食光》。
【以上摘文選自《舒食蔬房》、作者：楊晴、圖文提供：健行文化、整理：記者柯意如】
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