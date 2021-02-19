舒食廚房／多變馬鈴薯！煎餅、入菜、燉雞、牧羊人派

過年期間吃太多大魚大肉火腿香腸，來點以蔬菜為主角的「舒食」料理吧！從新手入門款的煎炒料理，到熱騰騰的日式燉雞、英式牧羊人派，馬鈴薯都擔當了主角重責大任，有肉有菜有澱粉一鍋搞定，暖心又暖胃，最適合還有點寒意的初春喔！

【七味唐辛子馬鈴薯】

● 食材

馬鈴薯 3 個

辣椒 3 條

蔥 2 支

七味唐辛子粉 適量

鹽 適量

油 適量

● 步驟

1. 馬鈴薯是否削皮無妨，切成小塊。辣椒切片，蔥切蔥花。

2. 熱油，爆香辣椒。

3. 加入馬鈴薯，拌炒到熟透。

4. 加入鹽、七味唐辛子和蔥花，拌炒均勻即可。

【起司馬鈴薯煎餅】

● 食材

馬鈴薯 750 克

起司絲 200 克

奶油 25 克

鹽 適量

油 適量

● 步驟

1. 馬鈴薯切成細絲，是否削皮無妨。

2. 在大碗中，將馬鈴薯絲、起司絲和鹽混勻。

3. 熱鍋，加入油和奶油，等奶油融化後，將馬鈴薯絲在鍋中整型成餅狀，兩面皆煎至金黃即可。

● 小叮嚀

若覺得炒熟馬鈴薯太久太累，可以先用水煮或蒸熟，再放入鍋中炒。

【日式馬鈴薯燉雞】

● 食材

去骨雞腿肉 2 塊（400 克）

馬鈴薯 2 個

紅蘿蔔 1 條

油豆腐 300 克

洋蔥 1 個

奶油 25 克

醬油 2 大匙

米酒 2 大匙

味醂 2 大匙

● 步驟

1. 雞腿肉、馬鈴薯、紅蘿蔔和油豆腐切小塊，洋蔥切小片。

2. 在不沾鍋加熱融化奶油後，將洋蔥炒到邊緣呈金黃色，放入另一個湯鍋備用。

3. 不洗鍋子，將雞腿肉皮先朝下，煎到出油後，將雞皮煎得表面金黃，內部沒熟無妨。

4. 加入馬鈴薯拌炒至表面熟了即可。

5. 洋蔥以外的食材也全放入湯鍋中，並補水剛好淹過食材。煮沸後維持小滾，燉20 分鐘即完成。

【英倫牧羊人派】

● 食材

豬絞肉（傳統用羊肉） 350 克

馬鈴薯 3 個

洋蔥 1/2 個

大蒜 2 瓣

切碎番茄罐頭 400 克

油 適量

● 紅醬調味料

紅酒 60c.c.

黑胡椒 1 小匙

義式香料粉 1 小匙

鹽 適量

● 薯泥調味料

牛奶 30c.c.

奶油 20 克

黑胡椒 1/2 小匙

鹽 適量

● 步驟

1. 熱一點油，將絞肉、切碎的洋蔥和大蒜炒至全熟。

2. 加入切碎番茄罐頭和紅醬調味料，煮滾後收汁到濃稠。

3. 另將馬鈴薯去皮後，水煮熟或蒸熟，壓碎成泥，趁熱拌入薯泥調味料。

4. 烤盤內先舖上紅醬。

5. 再鋪上馬鈴薯泥，壓實後劃上一些線條，放入烤箱200 度C 烤30 分鐘出爐。

● 小叮嚀

牧羊人派傳統上使用羊肉，為了顧及方便及口味，本食譜使用豬肉。若使用牛絞肉，便稱為農舍派。

※ 作者介紹：楊晴，知名料理部落客、食譜作家，另著有《零壓力！餐桌療癒料理》與《東京鳥窩廚房的家常食光》。