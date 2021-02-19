漫威迷必收！CITIZEN打造鐘表「復仇者聯盟」 鋼鐵人、美國隊長全報到

終於引進來台了！CITIZEN與漫威公司合作表款，經過多年努力，終於在2月正式登台開賣。包含以蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長以及黑豹等超級英雄元素設計的腕表都在首波開賣的行列，彷如是鐘表界的「復仇者聯盟」，讓動漫迷又多了得以收藏的周邊產品。

每當漫威系列的電影上映，絕對是當年度的盛事，而且匯集了多位超級英雄的「復仇者聯盟」電影，票房更是屢屢打破影史紀錄，也建構了影迷所津津樂道的「漫威世界觀」。而CITIZEN為了抓住漫威粉絲目光，早就先在美國和日本推出與超級英雄相關的系列表款，讓影迷們莫不引頸期盼，這系列腕表何時登台開賣。台灣CITIZEN也感受到粉絲的熱烈期盼，在2月正式引進並限量開賣，因為色彩及圖騰特徵與電影中彩蛋巧妙融入設計細節，更附上限定表盒，值得整套收藏。

CITIZEN精選了以蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長以及黑豹等角色為主而設計的7款腕表，其中的光動能AW1017-58W表款，有著鍍黑色表盤，中央以「鋼鐵人」東尼史塔克所製造的初代方舟反應爐為原型設計，還圍繞著電影經典橋段文字 「Proof that Tony Stark has a Heart」。另一位人氣角色蜘蛛人，則推出光動能CA0429-53W計時碼表以及光動能AW1156-01W表，以蜘蛛人招牌的紅藍色彩相間以及布滿蜘蛛網紋路的服裝來裝飾，讓漫威迷又能聯想起電影中諸多經典橋段。

CITIZEN CA0297-52W腕表，精鋼表殼、表鍊17,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN CA0429-53W腕表，精鋼表殼、表鍊13,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN AW1367-05W腕表，鍍黑精鋼表殼11,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN AW1156-01W腕表，鍍黑精鋼表殼11,900元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN AW1155-03W腕表，精鋼表殼11,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN AW1017-58W腕表，精鋼表殼、表鍊12,900元。圖／CITIZEN提供