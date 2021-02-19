網友敲碗必買！范少勳帥穿H&M聯名新款、UNIQLO預告人氣+J系列春夏再發

繼演繹H&M與LEE跨界系列後，男星范少勳又搶先穿上了品牌與球星Héctor Bellerín合作的新男裝，讓人眼睛為之一亮。UNIQLO則宣告在去年引起全球瘋搶的+J系列，即將再度推出春夏新款，讓網友紛紛敲碗說「今年必買！」。

在永續時尚領域裡不遺餘力的H&M循當年與David Beckham合作的模式，請來西班牙球星Héctor Bellerín推出全新「Edition by Héctor Bellerín」系列，全由永續材料製成，並由Bellerín親自參與每一個設計環節。這系列重點為「永續性」及「風格時尚」，使用的棉花皆為有機棉，或是紡織生產廢料中的回收棉。款式從Oversized街頭時尚及具實用性單品，搭配了趣味塗鴉來襯托Héctor Bellerín對於重大話題溝通的正面態度。H&M也再度邀請男星范少勳演繹這系列，透過淺綠色立領束腰上衣襯搭亮黃色有機棉T恤與灰白色寬鬆西裝褲，並頭戴格紋老帽，輕鬆打造街頭潮流、並展現隨興清爽風格。

UNIQLO則宣告在去年引起全球瘋搶的+J系列，即將再度推出春夏新款，讓時尚感到振奮。圖／UNIQLO提供

UNIQLO在去年11月，攜手傳奇設計師Jil Sander讓+J系列回歸，並成功締造話題，吸引時尚迷的關注，開賣時更是造成全球瘋搶，絕對是2020年的人氣商品之一。而品牌近日又預告了 +J 系列即將於推出全新春夏新款，讓喜愛設計師風格的人再度感到振奮，即使目前款式細節、開賣時間都未有進一步消息，不過就足以讓網友敲碗說「今年必買！」。

男星范少勳搶先演繹H&M與球星Héctor Bellerín合作的新男裝，讓人眼睛為之一亮。圖／H&M提供

H&M Edition by Héctor Bellerín聯名系列衝鋒衣1,799元。圖／H&M提供

男星范少勳搶先演繹H&M與球星Héctor Bellerín合作的新男裝，讓人眼睛為之一亮。圖／H&M提供

男星范少勳搶先演繹H&M與球星Héctor Bellerín合作的新男裝，讓人眼睛為之一亮。圖／H&M提供

男星范少勳搶先演繹H&M與球星Héctor Bellerín合作的新男裝，讓人眼睛為之一亮。圖／H&M提供

男星范少勳搶先演繹H&M與球星Héctor Bellerín合作的新男裝，讓人眼睛為之一亮。圖／H&M提供

男星范少勳搶先演繹H&M與球星Héctor Bellerín合作的新男裝，讓人眼睛為之一亮。圖／H&M提供

H&M Edition by Héctor Bellerín聯名系列短袖針織衫999元。圖／H&M提供

男星范少勳搶先演繹H&M與球星Héctor Bellerín合作的新男裝，讓人眼睛為之一亮。圖／H&M提供