征服惡劣地形利器！The North Face革命健走鞋款問世

到戶外活動已成國人近期必做的事情之一，因此少不了一雙好穿又好搭配的鞋款。專業運動品牌The North Face便因應這股風潮，打造了革命性的VECTIV™系統鞋款，無論是在城市探索還是登上山嶺健走，皆能克服不同地形，提供雙腳穩定度。

The North Face全新VECTIV™系列，重新定義戶外鞋履產品的功能性，根據不同使用場景、不同人群及其需求分為三大類別，不可少的就是推進力、穩定性與抓地力表現。像是針對專業「越野跑」而設的三款鞋，就為穿著者在奔跑過程中減少地面衝擊力，並提供360度穩定支撐兩方面進行改良。而為徒步愛好者開發的快速徒步系列鞋，結合防水和透氣特性的FUTURELIGHT科技，使用超輕耐用的面料提升在戶外活動中的舒適度。最後輕量徒步系列中，還有專為女性打造的VECTIV HYPNUM鞋，使用柔軟度較高的碳纖維承托板，3D成型足跟穩定結構提供更多腳踝支撐，高透氣性空氣編織鞋面、輕量化中底EVA泡棉，為日常移動帶來更多靈活性。

ECCO MX系列鞋6,180元。圖／ECCO提供

丹麥休閒鞋履ECCO本季也推出MX系列，以越野摩托車輪胎的胎面作為設計發想，讓鞋底的輪胎刻痕能夠有效增強抓地力與穩定性。搭載FLUIDFORM一體成型製鞋科技，鞋底材質以輕盈彈力的PU製成，並於中底注入TPU，搭配方便穿脫的襪套式設計。其中的黑款更採用GORE-TEX防水科技，具備防水機能性，即便下雨也無需擔心。

The North Face VECTIV HYPNUM女鞋，價格未定。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV Escape鞋，價格未定。圖／The North Face提供