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征服惡劣地形利器！The North Face革命健走鞋款問世

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
The North Face因應戶外健走風潮，打造了革命性的VECTIV™系統鞋款，能克服不同地形，提供雙腳穩定度。圖／The North Face提供
The North Face因應戶外健走風潮，打造了革命性的VECTIV™系統鞋款，能克服不同地形，提供雙腳穩定度。圖／The North Face提供

到戶外活動已成國人近期必做的事情之一，因此少不了一雙好穿又好搭配的鞋款。專業運動品牌The North Face便因應這股風潮，打造了革命性的VECTIV™系統鞋款，無論是在城市探索還是登上山嶺健走，皆能克服不同地形，提供雙腳穩定度。

The North Face全新VECTIV™系列，重新定義戶外鞋履產品的功能性，根據不同使用場景、不同人群及其需求分為三大類別，不可少的就是推進力、穩定性與抓地力表現。像是針對專業「越野跑」而設的三款鞋，就為穿著者在奔跑過程中減少地面衝擊力，並提供360度穩定支撐兩方面進行改良。而為徒步愛好者開發的快速徒步系列鞋，結合防水和透氣特性的FUTURELIGHT科技，使用超輕耐用的面料提升在戶外活動中的舒適度。最後輕量徒步系列中，還有專為女性打造的VECTIV HYPNUM鞋，使用柔軟度較高的碳纖維承托板，3D成型足跟穩定結構提供更多腳踝支撐，高透氣性空氣編織鞋面、輕量化中底EVA泡棉，為日常移動帶來更多靈活性。

ECCO MX系列鞋6,180元。圖／ECCO提供
ECCO MX系列鞋6,180元。圖／ECCO提供

丹麥休閒鞋履ECCO本季也推出MX系列，以越野摩托車輪胎的胎面作為設計發想，讓鞋底的輪胎刻痕能夠有效增強抓地力與穩定性。搭載FLUIDFORM一體成型製鞋科技，鞋底材質以輕盈彈力的PU製成，並於中底注入TPU，搭配方便穿脫的襪套式設計。其中的黑款更採用GORE-TEX防水科技，具備防水機能性，即便下雨也無需擔心。

The North Face VECTIV HYPNUM女鞋，價格未定。圖／The North Face提供
The North Face VECTIV HYPNUM女鞋，價格未定。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV Escape鞋，價格未定。圖／The North Face提供
The North Face VECTIV Escape鞋，價格未定。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV Exploris FUTURELIGHT Mid鞋，價格未定。圖／The North Face提供
The North Face VECTIV Exploris FUTURELIGHT Mid鞋，價格未定。圖／The North Face提供

越野 健走

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