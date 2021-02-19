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劉以豪自曝曾偷戴媽媽珠寶 力挺侍懷鳳站台記者會
劉以豪今日出席侍好珠寶記者會，情義相挺昔日伊林同門模特兒、「侍好珠寶Shee's Fine Jewelry」創辦人侍懷鳳。劉以豪近日剛拍完新戲「愛上科學家」，出場就和粉絲大心招呼、不愧暖男封號。記者會上他更自曝對閃亮事物的喜好，曾試戴媽媽珠寶，而這回他則與珠寶設計師侍懷鳳一同討論，為媽媽打造了訂製珠寶、一展孝心。
剛結束回臺灣休息的劉以豪，防疫期間都待在家中隔離，今日記者會上他以粉紅色西裝搭配白皮鞋、白襯衫與玫瑰金獅王鑽石袖扣、愛情箭領夾鏈等品牌首度推出的男仕珠寶造型，展現男性也能駕馭的華麗帥氣，他更大讚侍好珠寶在他親自接觸後發現，金工的確夠細緻，並進一步推薦了「永恆系列」與「漸層彩寶手鍊」。
侍好珠寶是由名模出身的珠寶設計師侍懷鳳於2015年創立，2021年新品包含了可在日常配戴的字母系列項鍊與耳環，其中垂墜式耳環可一物二用，在垂墜、耳夾風格中切換，日常生活與派對晚宴都能展現不同造型，價格自25,800元起，並可客訂雙字母或三字母，價格另計；喜歡更為華麗的設計？另有一條蒐集大量彩色剛玉的永恆系列「彩寶漸層手鍊」，全數使用共10.18克拉的彩色剛玉，色澤猶如彩虹，華美且光燦流轉，定價則約28萬9,000元。
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