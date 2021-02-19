7-11歡慶6千店！拉拉熊、角落小夥伴、卡娜赫拉「6大肖像限定口罩預購」2/23起開跑

7-ELEVEN歡慶達成6,000店，2月23日起陸續於OPEN POINT App、i預購平台推出6款6大肖像限定口罩限量預購，拉拉熊、角落小夥伴、卡娜赫拉的小動物、Hello Kitty、OPEN小將、LOCK小將通通有，如果想要收集可愛口罩記得鎖定各檔開賣時間。

本次7-ELEVEN推出的「歡慶6,000店6大肖像限定口罩限量預購」活動，可開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，也可至i預購平台購買，但開賣時間不同，限量售完為止。

「OPEN小將醫療防護平面口罩12入」2月23日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋199元，i預購平台2月25日上午11點起限量開賣，售價199元；「角落小夥伴草莓款醫療防護平面口罩12入」2月24日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋199元，i預購平台2月26日上午11點起限量開賣，售價199元；「Hello Kitty下午茶手繪風醫療防護平面口罩12入」2月25日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋199元，i預購平台2月27日上午11點起限量開賣，售價199元；「卡娜赫拉的小動物醫療防護平面口罩12入」2月26日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋199元，i預購平台2月28日上午11點起限量開賣，售價199元；「拉拉熊手繪風醫療防護平面口罩12入」2月27日上午11點起OPEN POINT會員點數1點＋199元，i預購平台3月1日上午11點起限量開賣，售價199元；「LOCK小將醫療防護