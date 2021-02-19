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7-11達6千店！高雄「鳳儀門市」結合建築美學與智能科技　設置第3代自動回收機

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN今年代表6,000店里程碑的「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區，為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態的全新永續店型。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年代表6,000店里程碑的「鳳儀門市」落腳高雄市鳳山區，為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態的全新永續店型。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN邁入第43年，今年代表6,000店里程碑的「鳳儀門市」於高雄市鳳山區將於2月20日正式開幕，為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活、複合業態的全新永續店型，援引當地知名古蹟「鳳儀書院」定名，門市外觀設計以羽翼為設計概念，象徵鳳儀展翅，內、外部規畫創新環保，並融入智能體驗，導入X-STORE的「自助結帳系統」，並設置高雄市最新型「第3代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀、回收速度快，4支寶特瓶即可獲得消費折抵回饋金1元，將資源回收融入消費者日常，。

7-ELEVEN鳳儀門市為永續標竿店型，門市設計融合綠色環保、永續發展概念，更加入節能減碳元素，採用節能標章變頻冷氣與節能風扇、LED照明招牌與燈具，門口設置節能風除室、防冷氣外泄，預估年省逾1萬度用電，獨棟式建築屋頂設計為雨水回收集中系統，引流至戶外植栽，傳達與社區環境共生的理念。

7-ELEVEN鳳儀門市更領先零售業，率先導入符合最新國際公約的R448A環保冷媒，解決高GWP值的溫室氣體排放問題，一年可節省冰箱約10%用電量；首創導入將外帶的PP材質湯匙叉子餐具添加20%來自芬蘭、獲得永續林業FSC認證的木質纖維，以減少塑料及碳排放量；室內30%皆採用綠建材，像是壁面、天花板皆為降低環境危害、對人體無害的一級耐燃矽酸鈣板，使用通過綠建材認證的美耐板以及低甲醛、低揮發性有機物與低重金屬含量並具綠建材標章的油漆等。

智能消費更方便，7-ELEVEN鳳儀門市導入X-STORE的「自助結帳系統」，不僅具備OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式；數位活動海報OPEN! CHANNEL設有14台，使用三星高規格ALL IN ONE智慧型數位螢幕，內建4K AI影像處理器，依所屬貨架位置推播活動影片或海報。

鳳山社區多元發展，有繁榮的特區與新興重劃區，7-ELEVEN鳳儀門市商品結構也導入複合類別，有K∙Seren美妝、博客來、菓子屋及嚴選素材鮮物提供多樣化的冷凍生鮮，門市營業面積共82.3坪，依據不同休憩情境，提供位於綠草坪上的戶外花園座位區、2人~12人共同桌的室內座位區等，總計共55席座位。

7-ELEVEN鳳儀門市將於2月20日開幕，2月24日至3月1日活動期間號召OPEN POINT會員做公益護山林，CITY CAFE中杯美式咖啡買1送1、每日限量6,000組，每送出1杯就捐17元給荒野保護協會。

此外，7-ELEVEN也將推出「開心花慶祝6,000店」活動，限量6,000店紀念隨取卡花600元有機會買到1,800元面額，同時還能參加抽獎，最大獎為市價215萬元的VOLVO XC60 B4 Momentum一台；OPEN POINT行動隨時取在2月24日至3月1日活動期間皆有指定商品買6送6優惠。

7-ELEVEN「鳳儀門市」營業面積共82.3坪，依據不同休憩情境規畫共55席座位。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」營業面積共82.3坪，依據不同休憩情境規畫共55席座位。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」導入X-STORE的「自助結帳系統」，不僅具備OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」導入X-STORE的「自助結帳系統」，不僅具備OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」結合種植台灣樟樹原生植物，並設計雨水回收集中系統引流，傳達與社區環境共生的理念。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」結合種植台灣樟樹原生植物，並設計雨水回收集中系統引流，傳達與社區環境共生的理念。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」導入美妝K∙Seren。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」導入美妝K∙Seren。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」設置高雄市最新型「第3代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀，4支寶特瓶即可獲得消費折抵回饋金1元於鳳儀門市使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「鳳儀門市」設置高雄市最新型「第3代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀，4支寶特瓶即可獲得消費折抵回饋金1元於鳳儀門市使用。圖／7-ELEVEN提供

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