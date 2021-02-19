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艾瑪史東拎LV春夏新包款拍形象照 裴斗娜超強駕馭功力
路易威登 （LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表由女裝藝術總監拍攝的2021春夏女裝系列廣告，已有數季攝影作品的Nicolas Ghesquière這次仍然邀集了路易威登好朋友們入鏡，演繹中性未來的春夏女裝；而裴斗娜則搶先穿搭登上韓國版「ELLE」雜誌，呈現輕鬆駕馭的氣場。
女裝創意總監Nicolas Ghesquière再度投入攝影師的角色，邀請個性獨具的運動員、模特兒、演員和音樂家來拍攝形象照，包括艾瑪史東（Emma Stone）珍妮佛康納利（Jennifer Connelly）與網球冠軍大坂直美等等，同時曝光春夏焦點包款，包括蓬鬆柔軟的Coussin，多個夾層提高實用性，以及Rendez-vous，意指用精雕細琢的設計打造而成，如同面對一場約會。
2021春夏女裝在去年10月於巴黎莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨發表，藉由綠幕表現實境與特效結合的大秀，仍以雌雄莫辨的中性服裝為主，帶來剪裁、細節更為鮮明的女裝，走秀的模特兒也以中性特質，回歸到無分性別的氣質；延續前季服裝樣式，以更為鬆放的身形表現，褲裝尤其是當季出色的單品，工裝褲的大口袋、褲腳束口等細節，顯得輕快而有活力，也由裴斗娜穿出修身頎長的帥氣。
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