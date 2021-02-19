聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣首家！「迪士尼官方文具旗艦店」蝦皮購物獨家登場 消費滿額送TSUM TSUM系列限定餐具包
迪士尼粉絲快集合！台灣首家「迪士尼官方文具旗艦店」將於2月21日起正式於蝦皮購物上線，是迪士尼首度在台灣電商平台上開設官方旗艦店，不必飛出國就可以入手超可愛的官方授權周邊商品，包括米奇、米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂、冰雪奇緣、漫威系列等全都有，還有獨家限定的米奇造型保溫保冰手提袋活動價只要399元；2月21日至2月28日開幕慶活動期間全館8折起，下單就送迪士尼造型口套罩，消費滿299元享免運、滿699元再獨家加碼只送不賣的TSUM TSUM系列不鏽鋼餐具包。
蝦皮購物指出，春節假期後通常是文具類產品的銷售高峰，今年預計將迎來高達70%的成長。蝦皮購物瞄準開學日，祭出小朋友最愛的米妮系列豪華文具組、蜘蛛人系列書包文具組合、冰雪奇緣系列書包文具組合；還有韓國原裝進口小熊維尼日記本精裝組活動價499元，小熊維尼系列原子筆4入組活動價199元，一次就可擁有小熊維尼、小豬、屹耳、跳跳虎等4款造型原子筆。
慶祝迪士尼官方旗艦館獨家開幕，2月21日至2月28日活動期間蝦皮購物祭出全館8折起優惠，消費不限消費金額就送迪士尼系列口罩套，滿699元再送價值299元TSUM TSUM系列不鏽鋼餐具包；另針對開學、開工再加碼，消費滿499元折50元、滿899元折100元，還送10倍蝦幣神券。
為了彌補大眾受疫情影響無法飛到日本賞櫻的遺憾，蝦皮購物「迪士尼粉萌季」將於2月20日至4月5日登場，小熊維尼、小豬、奇奇蒂蒂等高人氣角色換上粉嫩櫻花季色彩，推出最低5折起優惠，消費滿599元折50元、滿1,200元折120元，包括奇奇蒂蒂限定版的好奇純水嬰兒濕巾、CACO貪吃維尼線稿上衣、HOLA迪士尼系列櫻花季草莓造型抱枕－蒂蒂款、Disney迪士尼櫻花系列行動電源等都可買到，未來也將陸續釋出新品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言