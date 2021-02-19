台灣首家！「迪士尼官方文具旗艦店」蝦皮購物獨家登場　消費滿額送TSUM TSUM系列限定餐具包

迪士尼粉絲快集合！台灣首家「迪士尼官方文具旗艦店」將於2月21日起正式於蝦皮購物上線，是迪士尼首度在台灣電商平台上開設官方旗艦店，不必飛出國就可以入手超可愛的官方授權周邊商品，包括米奇、米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂、冰雪奇緣、漫威系列等全都有，還有獨家限定的米奇造型保溫保冰手提袋活動價只要399元；2月21日至2月28日開幕慶活動期間全館8折起，下單就送迪士尼造型口套罩，消費滿299元享免運、滿699元再獨家加碼只送不賣的TSUM TSUM系列不鏽鋼餐具包。

蝦皮購物指出，春節假期後通常是文具類產品的銷售高峰，今年預計將迎來高達70%的成長。蝦皮購物瞄準開學日，祭出小朋友最愛的米妮系列豪華文具組、蜘蛛人系列書包文具組合、冰雪奇緣系列書包文具組合；還有韓國原裝進口小熊維尼日記本精裝組活動價499元，小熊維尼系列原子筆4入組活動價199元，一次就可擁有小熊維尼、小豬、屹耳、跳跳虎等4款造型原子筆。

慶祝迪士尼官方旗艦館獨家開幕，2月21日至2月28日活動期間蝦皮購物祭出全館8折起優惠，消費不限消費金額就送迪士尼系列口罩套，滿699元再送價值299元TSUM TSUM系列不鏽鋼餐具包；另針對開學、開工再加碼，消費滿499元折50元、滿899元折100元，還送10倍蝦幣神券。