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小資女春妝500元有找！盤點Za、櫻特芮、CHIC CHOC新品
雖然氣溫偏低，但小資女們總要提前畫上春妝，招來好人緣，不少品牌都陸續推出新品，且價格相對親民，500元內就能入手春妝新品，畫出絕美的妝容。
想要畫出奶油肌的底妝，Za推出升級版的粧自然無瑕粉餅EX，讓妝容更透亮，還能隱形毛孔，更持久保濕，加入空氣感輕盈粉體與彈力粉末，更能服貼肌膚，且針對台灣女性的膚色調配色號，能讓肌膚一擦就顯白，多添加保濕護膚成分，邊化妝還能強化保濕，防曬係數也提高到SPF30、PA+++，滿足一般日常使用。
INTEGRATE櫻特芮則推出空氣飾底乳香氛限定組，將星綻光空氣飾底乳與熊寶貝衣物香氛袋，共同組成限定組，讓化妝或日常生活，都能飄散淡淡香氣。星綻光空氣飾底乳加入3合1空氣粉體，不同顏色能夠有校色功能，亮顏紫可以校正蠟黃、光透黃可以遮掩黑眼圈、勻色綠則能校正泛紅。
日本品牌CHIC CHOC也推出全新底妝新品柔焦UV校色乳，同樣能修飾肌膚問題，結合SPF28、PA++的防護，含有柔霧聚焦光粒，讓妝容自然產生濾鏡感，並有玻尿酸na提升底妝的保濕度，共有兩款顏色，珊瑚粉可以增加肌膚紅潤感、湖水綠澤提升透明感。
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