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全家便利商店「起司塔霜淇淋」新登場！限時3天App隨買跨店取2支特價59元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「起司塔霜淇淋」結合濃郁奶香與起司風味，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「起司塔霜淇淋」結合濃郁奶香與起司風味，售價39元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店霜淇淋又有新口味登場，在2月20日補班日正式開賣，療癒上班族的苦悶，這次的新口味「起司塔霜淇淋」結合濃郁奶香與起司風味，2月20日至2月22日全家便利商店App隨買跨店取推出限時優惠，會員於活動期間內可享2支特價59元，每人限購一組。

看好近期手搖飲店紛紛主打以甜點為概念的創意新品，全家便利商店全新推出「起司塔霜淇淋」，口感濃郁滑順，奶香味與起司完美融合，更帶出特有的淡淡鹹香，為了還原起司塔模樣，還特別開發限量褐色餅皮搭配，售價39元。

此外，全家便利商店更於2月20日補班當日，加碼延續App隨買跨店取開工應援優惠活動，包括提神必備的Let’s café罐裝單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵買2送2、每人限購2組，另有火腿起司蛋三明治7入200元、墨西哥葡萄奶酥麵包5入100元等優惠，滿足上班族的小確幸。

全家便利商店全新推出「起司塔霜淇淋」，搭配限量褐色餅皮，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出「起司塔霜淇淋」，搭配限量褐色餅皮，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出「起司塔霜淇淋」，搭配限量褐色餅皮，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出「起司塔霜淇淋」，搭配限量褐色餅皮，售價39元。圖／全家便利商店提供

便利商店 咖啡 上班族

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