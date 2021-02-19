跑趴必備！RICHARD MILLE把手表變超閃珠寶

週六要補班？讓太多人的心情躍躍欲試，忍不住期待週末狂歡、與朋友派對相聚。RICHARD MILLE近日將旗下RM 07-01女表小改款帶來兩枚新設計：其中一款RM 07-01女表換上雙色黑金鍊帶，展現超酷視覺，另一枚RM 07-01 Automatic Starry Night則以華麗、不規則的鑽石鑲嵌，讓她的配戴者，成為夜空裡最閃耀的星辰美景！

兩款腕表都以Carbon TPT®碳纖維為表殼、表帶主軸，Carbon TPT®碳纖維輕盈且堅固，同時表面再具有特殊的大馬士革鋼紋理與波紋光澤。其中RM 07-01 Starry Night自動上鍊腕表的錶殼和錶帶都由Carbon TPT®碳纖維製造，超輕盈的份量只有29公克，但由於Carbon TPT®碳纖維的強度，品牌使用了具備鑽石鑽頭的專業CNC數控機床，成功以爪鑲的方式，將181顆鑽石成為表殼上的天然絕景。