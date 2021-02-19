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跑趴必備！RICHARD MILLE把手表變超閃珠寶
週六要補班？讓太多人的心情躍躍欲試，忍不住期待週末狂歡、與朋友派對相聚。RICHARD MILLE近日將旗下RM 07-01女表小改款帶來兩枚新設計：其中一款RM 07-01女表換上雙色黑金鍊帶，展現超酷視覺，另一枚RM 07-01 Automatic Starry Night則以華麗、不規則的鑽石鑲嵌，讓她的配戴者，成為夜空裡最閃耀的星辰美景！
兩款腕表都以Carbon TPT®碳纖維為表殼、表帶主軸，Carbon TPT®碳纖維輕盈且堅固，同時表面再具有特殊的大馬士革鋼紋理與波紋光澤。其中RM 07-01 Starry Night自動上鍊腕表的錶殼和錶帶都由Carbon TPT®碳纖維製造，超輕盈的份量只有29公克，但由於Carbon TPT®碳纖維的強度，品牌使用了具備鑽石鑽頭的專業CNC數控機床，成功以爪鑲的方式，將181顆鑽石成為表殼上的天然絕景。
另一枚RM 07-01女表則大膽以Carbon TPT®碳纖維、5N紅金，交織而成異材質的雙色表帶。TPT的紋理與波紋光澤的啞面質樸、撞上5N紅金的柔美甜蜜，產生異材質碰撞的奇異火花。兩款手表都使用了品牌自製CRMA2鏤空自動上鍊機芯，具備時間顯示與可變幾何結構自動盤。戴上RICHARD MILLE RM 07-01兩款女表，女孩們、出門派對啦！
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