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草莓冰淇淋鬆餅、草莓餅乾！詩特莉「草莓系甜點」來了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
詩特莉限時推出「草莓奶油餅乾」、「草莓核桃捲心餅乾」等甜品。圖／詩特莉提供
詩特莉限時推出「草莓奶油餅乾」、「草莓核桃捲心餅乾」等甜品。圖／詩特莉提供

隨著各家紛紛推出草莓系甜品之際，來自東京的手工餅乾「詩特莉」（Aunt Stella），即起也以草莓果泥、果醬，限時推出「草莓奶油餅乾」、「草莓核桃捲心餅乾」等甜品，另外還於門市推出「草莓佐野莓淋醬冰淇淋鬆餅」、「梅果森巴嘉年華果昔」等餐點，滿足草莓控的心。

詩特莉自即日起至3月31日期間推出的「草莓奶油餅乾」，是將草莓果泥與澳洲發酵奶油揉入麵團，帶來明亮的草莓香氣與醇厚奶味；「草莓核桃捲心餅乾」則是在麵團抹上草莓果醬、捲入核桃果仁，烤製出多層次口感，同時兼具莓果與堅果的香氣。兩款新品100公克均為150元，每日採限量供應。

Aunt Stella詩特莉6家咖啡廳門市也推出限定甜品。「草莓佐野莓淋醬冰淇淋鬆餅」以現做的鬆餅作為基底，搭配鮮切草莓丁、冰淇淋，淋上綜合野莓熬煮的果醬與杏仁片，每份235元。「莓果森巴嘉年華果昔」則以草莓、巴西莓、芭樂、優格等多樣酸甜食材製作，更特別添加膠原蛋白，喝得到酸甜滋味與水果纖維，每杯185元。

草莓佐野莓淋醬冰淇淋鬆餅，每份235元。圖／詩特莉提供
草莓佐野莓淋醬冰淇淋鬆餅，每份235元。圖／詩特莉提供

冰淇淋 咖啡廳

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