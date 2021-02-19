草莓冰淇淋鬆餅、草莓餅乾！詩特莉「草莓系甜點」來了

隨著各家紛紛推出草莓系甜品之際，來自東京的手工餅乾「詩特莉」（Aunt Stella），即起也以草莓果泥、果醬，限時推出「草莓奶油餅乾」、「草莓核桃捲心餅乾」等甜品，另外還於門市推出「草莓佐野莓淋醬冰淇淋鬆餅」、「梅果森巴嘉年華果昔」等餐點，滿足草莓控的心。

詩特莉自即日起至3月31日期間推出的「草莓奶油餅乾」，是將草莓果泥與澳洲發酵奶油揉入麵團，帶來明亮的草莓香氣與醇厚奶味；「草莓核桃捲心餅乾」則是在麵團抹上草莓果醬、捲入核桃果仁，烤製出多層次口感，同時兼具莓果與堅果的香氣。兩款新品100公克均為150元，每日採限量供應。