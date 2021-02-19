三宅一生全新男裝品牌「IM MEN」 將於東京南青山登場
ISSEY MIYAKE推出全新男裝品牌「IM MEN」，以132 5. ISSEY MIYAKE的設計概念來作為服裝的發展基礎，展現132 5. ISSEY MIYAKE自2010年推出以來對於再生面料、幾何褶疊構造等研究成果，製作舒適、方便，且未生活帶來新發現的服裝。
IM MEN是由MDS（MIYAKE DESIGN STUDIO）創立的男裝品牌，該團隊以印花設計師、織品布料設計師共同創建，其中也包含曾在132 5. ISSEY MIYAKE設計團隊（Reality Lab）中接受過培訓的成員。品牌名稱「IM MEN」即是ISSEY MIYAKE的縮寫，原型來自1979年田中一光（Ikko Tanaka）為三宅一生的商品所設計的，而今「IM MEN」的Logo則由平面設計師佐藤卓（Taku Sato）設計，延續田中一光設計出的Kocho字體，完整傳達世世代代珍惜的心。
因應生活環境的變化，IM MEN將打造兼具實用性和功能之美的男士日常服裝，IM MEN第一間專賣店預計在東京南青山開幕，目前正在籌備中。品牌目前釋出一張由攝影大師操上和美（Kazumi Kurigami）拍攝的形象照，3位模特兒來自日本平面設計團隊「石頭剪刀布工作室（GOO CHOKI PAR）」的Mr. Q Asaba、Mr. Kento Iitaka、Mr. Rei Ishii。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言