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三宅一生全新男裝品牌「IM MEN」 將於東京南青山登場

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
即將問世的全新男裝品牌「IM MEN」釋出由攝影大師操上和美拍攝的形象照。圖／ISSEY MIYAKE提供
即將問世的全新男裝品牌「IM MEN」釋出由攝影大師操上和美拍攝的形象照。圖／ISSEY MIYAKE提供

ISSEY MIYAKE推出全新男裝品牌「IM MEN」，以132 5. ISSEY MIYAKE的設計概念來作為服裝的發展基礎，展現132 5. ISSEY MIYAKE自2010年推出以來對於再生面料、幾何褶疊構造等研究成果，製作舒適、方便，且未生活帶來新發現的服裝。

IM MEN是由MDS（MIYAKE DESIGN STUDIO）創立的男裝品牌，該團隊以印花設計師、織品布料設計師共同創建，其中也包含曾在132 5. ISSEY MIYAKE設計團隊（Reality Lab）中接受過培訓的成員。品牌名稱「IM MEN」即是ISSEY MIYAKE的縮寫，原型來自1979年田中一光（Ikko Tanaka）為三宅一生的商品所設計的，而今「IM MEN」的Logo則由平面設計師佐藤卓（Taku Sato）設計，延續田中一光設計出的Kocho字體，完整傳達世世代代珍惜的心。

因應生活環境的變化，IM MEN將打造兼具實用性和功能之美的男士日常服裝，IM MEN第一間專賣店預計在東京南青山開幕，目前正在籌備中。品牌目前釋出一張由攝影大師操上和美（Kazumi Kurigami）拍攝的形象照，3位模特兒來自日本平面設計團隊「石頭剪刀布工作室（GOO CHOKI PAR）」的Mr. Q Asaba、Mr. Kento Iitaka、Mr. Rei Ishii。

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