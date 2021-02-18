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酒業自律！ 日本威士忌標示新規範4月1日起施行

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
今年2月12日「日本洋酒酒造組合」進一步針對日本威士忌做出製造方法品質規範。圖／摘自網路。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
今年2月12日「日本洋酒酒造組合」進一步針對日本威士忌做出製造方法品質規範。圖／摘自網路。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

進口來自歐美地區的原酒，在日本放進橡木桶陳年，可以在酒標上標示「日本威士忌」嗎？在其他地區生產的威士忌，只要整桶輸出到日本有執照的工廠裝瓶，也可以在酒標上標示「日本威士忌」嗎？酒標上標示的是威士忌，但是裡面混入燒酎，也可以叫「威士忌」嗎？

過去日本酒稅法對威士忌的定義相當鬆散，不但沒有規範要日本生產才能在酒標上標示「日本威士忌」，法規還允許酒商添加酒精、烈酒、香料、色素，而且比例不低。在這樣的情況下，可以說是亂象叢生；因為當你拿到一瓶標示著「日本威士忌」的酒款時，並不保證它一定是在日本生產、製作的。

為了讓日本威士忌能夠與國際標準接軌，日本民間團體「日本洋酒酒造組合」首先發難，早在2019 年東京威士忌與烈酒競賽（Tokyo Whisky & Spirit Competition，TWSC）中，就一一針對日本威士忌（Japanese Whisky）、日本新酒威士忌（Japanese new make whisky）、日本製威士忌（Japan Made Whisky），做出明確的定義。

今年2月12日，「日本洋酒酒造組合」進一步針對日本威士忌做出製造方法品質規範，共有5要點：

1.原材料：限於麥芽、穀物、日本國內水源的水。其中麥芽為必須使用的材料。

2.製造：糖化、發酵、蒸餾階需在日本蒸溜所進行。且蒸餾的新酒度數未滿95度。

3.儲藏：使用700L以下的木製桶，入桶後隔日起算在日本陳年三年以上。

4.裝瓶：在日本裝瓶，且裝瓶濃度在40度以上。

5.其他：可用焦糖色素調色。

新規定會在2021年4月1號開始實行，3月31日前出貨販售的商品若不符合此製造方法規範，緩衝期到2024年3月31日為止。

由於「日本洋酒酒造組合」屬於民間團體，因此這樣的規範也只對會員有約束力，目前加入組合的公司共有82家，像三得利、Nikka、Asahi…等都是其中成員。

但無論如何，不論是對日本威士忌或消費者來說，只要開始改變，都是好事。

白州是日本威士忌中極具代表性的酒款。圖／摘自白州官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
白州是日本威士忌中極具代表性的酒款。圖／摘自白州官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 酒精 東京

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