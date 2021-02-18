天天94折！亞尼克限時優惠 「櫻櫻梅黛子」生乳卷登場
為慶祝開業至今已銷售突破1,000萬條生乳卷，「亞尼克」今春特別推出「天天94折」的生乳卷限時優惠，並且以櫻花、草莓、梅子等元素，推出「櫻櫻梅黛子」生乳卷，還有帶有酸甜感的「荔枝多多派」等新品，搭配上多款帶有春天氣息的季節性甜點，為午茶時光更添繽紛氣息。
由於蛋糕卷的剖面與數字「6」形狀相似，加上蛋糕卷的日文（Roru）也音似6（Roku），因此在日本，每年6月6日被視為「蛋糕卷日」。而以生乳卷最具代表性的亞尼克，也將每月6日定為亞尼克生乳卷日，消費可享6%優惠。為感謝銷售突破千萬條，因此即日起至4月5日期間，推出「天天生乳卷日」優惠方案，每天購買生乳卷均可享6%折扣，等同94折。
邁入春季，亞尼克特推出「櫻櫻梅黛子」生乳卷。使用傳統手法，將天然櫻花、以鹽、梅子一同鹽漬，並且點綴於生乳卷表面，帶來宛若櫻花飛舞的絢麗感。同時泡芙蛋糕也添加梅子粉一同烘烤，並且搭配混搭草莓、紅櫻桃果餡的北海道奶霜，帶來微酸、甘鹹堆疊的層次風味，每條450元，YTM嘗鮮價439元，搭配6%折扣方案，則為413元。
除此之外，同步新推出的「荔枝多多派」，使用荔枝果凍搭配可爾必思慕斯，勾勒出清爽酸甜的輕盈風味，6吋620元、8吋切片125元，限於亞尼克夢想村販售。另外還有季節產品「野莓私語」等派塔，以及符合時令的鮮莓奶霜、抹茶草莓生乳卷、雪藏草莓芝士等甜點，為春季帶來優雅的風采。
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