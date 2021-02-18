全國電子拼年輕化 Digital City今年目標再展店12家

2020年受到疫情影響，許多行業都面臨衝擊，「家」成為防疫的安全之地，也讓宅經濟逆勢崛起。全國電子觀察，潔淨系家電包括吸塵器、空氣清淨機、洗脫烘洗衣機，還有大容量冰箱、大尺寸電視，以及娛樂遊戲機，都成為居家必備，去年整年銷售量飆升，相較前一年度成長幅度達11.13%，創下亮眼成績。全國電子總經理林政勳則喊出今年要在全台開出超過12家Digital City新門市的目標，並且歡迎更多不同產業的異業結盟合作。

全國電子全新通路品牌Digital City，自2017年5月首家門市於高雄開幕至今，全台已迅速設立26家門市，以開闊明亮的賣場空間，主打情境式互動體驗，並積極與各界品牌結盟。2020年8月Digital City基隆店攜手「札幌藥妝」及「Watts」專櫃品牌進駐國際百貨、首家百貨店也於2021年1月落腳台中秀泰文心店。

而除了2019年底正式進軍線上購物，全國電子於2020年更導入Salesforce客戶關係管理系統，串連使用率超高的LINE社群平台，只要綁定全國電子LINE官方帳號好友，即享有線上1對1服務及優惠方案提醒，更針對綁定好友的用戶，不定期推播好友限定優惠。即日起至2月28日止，只需綁定LINE好友即可參加「牛轉新機求好運」活動，免費求籤抽PS5等大獎，加1元還可以得到吉祥物口罩1份。