聽新聞
test
0:00 / 0:00
碧昂絲跨界adidas打造聯名潮衣 小賈斯汀嬌妻搶先穿
天后碧昂絲（Beyoncé）再度與adidas Originals聯手，打造限定服飾系列，而且找來小賈斯汀嬌妻Hailey Bieber演繹，凸顯潮流與性感魅力。無獨有偶，超模Cara Delevingne也與PUMA合作，結合機能與綠色時尚，推出高端瑜伽系列服飾。
由碧昂絲自創的品牌Ivy Park未來將要停止服飾部分的產線，因此想要與天后穿同款就不能錯過adidas Originals的聯名系列。此次以冬天的冰天雪地為靈感，取名「ICY PARK」，以高山風格融入設計細節，推出一系列服裝、鞋款及配件。除了碧昂絲親自詮釋之外，更邀請小賈斯汀嬌妻Hailey Bieber一同詮釋穿搭。聯名款加入了厚軟的人造羊毛及柔軟毛巾布材質，充滿山野雪地風情；並有著Ivy Park滿版印花和充滿趣味感的設計。鞋款則以碧昂絲視角重新打造adidas Originals經典鞋款，將Ultra Boost、Forum Lo、Forum Mid和Super Sleek鞋更新升级。
全新PUMA EXHALE高端瑜珈服飾系列，由超模Cara Delevingne擔任設計總監，使用回收寶特瓶製成環保聚酯纖維布料製成。首個系列以大地自然色系為主調，加入月亮陰晴圓缺的金色刺繡圖樣點綴，無論是短版背心、緊身褲都具備了PUMA dryCELL快乾科技加持，能有效加速吸濕排汗。並透過鏤空及高腰輪廓剪裁設計，提供完整包覆同時修飾身型曲線。系列中的立領開襟外套，是以日本和服為設計靈感的特殊剪裁，同時也是Cara Delevingne最愛的單品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言