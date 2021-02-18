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碧昂絲跨界adidas打造聯名潮衣 小賈斯汀嬌妻搶先穿

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
小賈斯汀嬌妻Hailey Bieber演繹adidas Originals聯名Ivy Park服飾。圖／adidas Originals提供
小賈斯汀嬌妻Hailey Bieber演繹adidas Originals聯名Ivy Park服飾。圖／adidas Originals提供

天后碧昂絲（Beyoncé）再度與adidas Originals聯手，打造限定服飾系列，而且找來小賈斯汀嬌妻Hailey Bieber演繹，凸顯潮流與性感魅力。無獨有偶，超模Cara Delevingne也與PUMA合作，結合機能與綠色時尚，推出高端瑜伽系列服飾。

由碧昂絲自創的品牌Ivy Park未來將要停止服飾部分的產線，因此想要與天后穿同款就不能錯過adidas Originals的聯名系列。此次以冬天的冰天雪地為靈感，取名「ICY PARK」，以高山風格融入設計細節，推出一系列服裝、鞋款及配件。除了碧昂絲親自詮釋之外，更邀請小賈斯汀嬌妻Hailey Bieber一同詮釋穿搭。聯名款加入了厚軟的人造羊毛及柔軟毛巾布材質，充滿山野雪地風情；並有著Ivy Park滿版印花和充滿趣味感的設計。鞋款則以碧昂絲視角重新打造adidas Originals經典鞋款，將Ultra Boost、Forum Lo、Forum Mid和Super Sleek鞋更新升级。

全新PUMA EXHALE高端瑜珈服飾系列，由超模Cara Delevingne擔任設計總監，使用回收寶特瓶製成環保聚酯纖維布料製成。首個系列以大地自然色系為主調，加入月亮陰晴圓缺的金色刺繡圖樣點綴，無論是短版背心、緊身褲都具備了PUMA dryCELL快乾科技加持，能有效加速吸濕排汗。並透過鏤空及高腰輪廓剪裁設計，提供完整包覆同時修飾身型曲線。系列中的立領開襟外套，是以日本和服為設計靈感的特殊剪裁，同時也是Cara Delevingne最愛的單品。

adidas Originals聯名Ivy Park系列Super Sleek鞋6,600元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Ivy Park系列Super Sleek鞋6,600元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Ivy Park系列漁夫帽1,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Ivy Park系列漁夫帽1,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Ivy Park系列連身衣3,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Ivy Park系列連身衣3,090元。圖／adidas Originals提供
超模Cara Delevingne演繹瑜珈系列合身短版背心1,780元、緊身褲2,680元、立領開襟外套3,080元。圖／PUMA提供
超模Cara Delevingne演繹瑜珈系列合身短版背心1,780元、緊身褲2,680元、立領開襟外套3,080元。圖／PUMA提供
adidas Originals聯名Ivy Park系列緊身褲，價格未定。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Ivy Park系列緊身褲，價格未定。圖／adidas Originals提供

adidas 碧昂絲 小賈斯汀

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