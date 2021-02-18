碧昂絲跨界adidas打造聯名潮衣 小賈斯汀嬌妻搶先穿

天后碧昂絲（Beyoncé）再度與adidas Originals聯手，打造限定服飾系列，而且找來小賈斯汀嬌妻Hailey Bieber演繹，凸顯潮流與性感魅力。無獨有偶，超模Cara Delevingne也與PUMA合作，結合機能與綠色時尚，推出高端瑜伽系列服飾。

由碧昂絲自創的品牌Ivy Park未來將要停止服飾部分的產線，因此想要與天后穿同款就不能錯過adidas Originals的聯名系列。此次以冬天的冰天雪地為靈感，取名「ICY PARK」，以高山風格融入設計細節，推出一系列服裝、鞋款及配件。除了碧昂絲親自詮釋之外，更邀請小賈斯汀嬌妻Hailey Bieber一同詮釋穿搭。聯名款加入了厚軟的人造羊毛及柔軟毛巾布材質，充滿山野雪地風情；並有著Ivy Park滿版印花和充滿趣味感的設計。鞋款則以碧昂絲視角重新打造adidas Originals經典鞋款，將Ultra Boost、Forum Lo、Forum Mid和Super Sleek鞋更新升级。