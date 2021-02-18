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彩色燈籠隧道、台南陳記快閃 誠品飄來應景元宵味

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品生活台南小西門期間限定店，3月2日前有手繪燈籠海。圖／誠品提供
誠品生活台南小西門期間限定店，3月2日前有手繪燈籠海。圖／誠品提供

剛過完年馬上就要迎來元宵節誠品生活各店推出一系列應景活動，包括有台南府城人氣店「陳記元宵」快閃，手工製作推出多種傳統口味元宵。另外，打造「馬卡龍燈籠隧道」，讓逛街民眾拍照打卡，感受元宵氣氛。

誠品生活南西邀來台南「陳記元宵」2月18日起至2月27日在一樓大門快閃登場，主打手工製作並嚴選在地食材推出萬丹紅豆、大甲芋頭、善化芝麻、新港花生等傳統口味元宵，還有選用台南火燒蝦製成「XO蝦仁」的鹹湯圓。

台北站前店則有可愛的「馬卡龍燈籠隧道」，搭配畫家Marino Degano的畫作拼圖，打造充滿藝文氣息的繽紛隧道。另外，誠品生活3月2日前，前進台南小西門展開期間限定店，除了有吸睛的手繪燈籠外，精選日本超人氣懷舊文具fueki及療癒小天使Sonny Angel等周邊商品。

誠品生活西門店2月20日「鐵窗花手作體驗」特邀台灣鐵工藝大師曾文昌，將台灣傳統窗花變化成花朵及富士山藝術裝置。板橋店「上島珈琲店」2月19日及3月19日獨家推出手沖教室，專業教學讓咖啡愛好者隨地享受一杯咖啡的時光。松菸店「五行創藝」、「小品味」也有陶藝捏製時鐘、相框、筆筒等DIY手作課程。

誠品生活在台南小西門期間限定店、台北站前店打造應景燈籠裝置。圖／誠品提供
誠品生活在台南小西門期間限定店、台北站前店打造應景燈籠裝置。圖／誠品提供
誠品生活台北站前店的「馬卡龍燈籠隧道」。圖／誠品提供
誠品生活台北站前店的「馬卡龍燈籠隧道」。圖／誠品提供
誠品生活西門店2月20日邀台灣鐵工藝大師曾文昌，推出「鐵窗花手作體驗」，推薦價950元。圖／誠品提供
誠品生活西門店2月20日邀台灣鐵工藝大師曾文昌，推出「鐵窗花手作體驗」，推薦價950元。圖／誠品提供
誠品生活台南小西門期間限定店，3月2日前有手繪燈籠海。圖／誠品提供
誠品生活台南小西門期間限定店，3月2日前有手繪燈籠海。圖／誠品提供
誠品生活南西店有台南「陳記元宵」在1樓大門快閃登場。圖／誠品提供
誠品生活南西店有台南「陳記元宵」在1樓大門快閃登場。圖／誠品提供

誠品 快閃 元宵節

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