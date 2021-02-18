彩色燈籠隧道、台南陳記快閃 誠品飄來應景元宵味

剛過完年馬上就要迎來元宵節，誠品生活各店推出一系列應景活動，包括有台南府城人氣店「陳記元宵」快閃，手工製作推出多種傳統口味元宵。另外，打造「馬卡龍燈籠隧道」，讓逛街民眾拍照打卡，感受元宵氣氛。

誠品生活南西邀來台南「陳記元宵」2月18日起至2月27日在一樓大門快閃登場，主打手工製作並嚴選在地食材推出萬丹紅豆、大甲芋頭、善化芝麻、新港花生等傳統口味元宵，還有選用台南火燒蝦製成「XO蝦仁」的鹹湯圓。

台北站前店則有可愛的「馬卡龍燈籠隧道」，搭配畫家Marino Degano的畫作拼圖，打造充滿藝文氣息的繽紛隧道。另外，誠品生活3月2日前，前進台南小西門展開期間限定店，除了有吸睛的手繪燈籠外，精選日本超人氣懷舊文具fueki及療癒小天使Sonny Angel等周邊商品。