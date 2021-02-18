農科院首度踏入醫美產業！ 高端逆齡美白原料業界驚艷

農科院和詠麗公司今日(2月18日)簽定技術合作契約，雙方合作內容包括黃芩萃取物等數項台灣國產天然物，及利用安全級枯草桿菌生產人類表皮生長因子(EGF)，其活性高於一般市售產品達十倍以上，主要將應用於逆齡或高階醫美產品；推估預計最快今年7月份，消費者就可在市面上買到國人自行研發的高階醫美產品。

農科院院長陳建斌表示，黃芩萃取物的美白功效強，這需要特殊技術萃取出有效成分，且必須經過安全測試，確認具有功效；另外，枯草桿菌生產人類表皮生長因子，會讓細胞再生、逆齡；農科院就提供高階醫美產品的上游原料，讓化妝品公司陸續向客戶提案，最快今年就會有產品上線，這是從原料生產、製作到研發成品都在台灣的醫美產品。

詠麗公司董事長趙莉惠表示，由農科院技轉的黃芩萃取物，美白效果很好，且沒有刺激性，初步未來會開發精華液；另外，人類表皮生長因子(EGF)原本在國際上就是一個高端的醫美原料成分，但由農科院開發的原料，除了濃度佳以外，活性也優於國外採購的原料，因此未來將會好好規劃一系列醫美商品以及高端保養品，最快目標今年七月，消費者就可以在市面上買到。

農科院以往研發的生技原料，僅運用於人體與寵物保健產品、動物飼料添加物、生物農藥、生物肥料及動物疫苗等領域，此次跨業合作，是農科院首次提供上游關鍵生技原料技術，踏入美粧品產業。

他表示，詠麗公司對於中下游以商品研發能量、GMP及ISO國際標準認證生產設施來深度拓展國內外客戶群，藉由雙方專業能量合作互補，一同將具有台灣原產地及生物技術特色的高階美粧保養品深耕全球市場。