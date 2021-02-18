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《花邊教主》造型師參與設計 ao秋季很浪漫搖滾
兩年前知名影集《花邊教主》(Gossip Girl) 傳出重拍消息，去年主要演員曝光後也再度掀起討論。在近日紐約時裝周上，alice + olivia by Stacey Bendat發表了2021年秋季系列，正是與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造的作品，也再度讓人期待這部經典戲劇的重啟。
Eric Daman在《花邊教主》之前其實也擔任過《慾望城市》的助理造型師，他操刀的造型在顏色上下手比較沒那麼重，但視覺效果依舊強烈，alice + olivia by Stacey Bendat 2021年秋季系列可以視為他與設計師Stacey Bendet為紐約的恆久及標誌性時尚風格譜寫的一首頌歌，描寫上東區的別墅盛宴。由Deck of Scarlet打造的煙燻眼妝，也加強了這系列的戲劇感。
以黑白格紋、粗花呢和千鳥格搭配牛仔布和植物皮革，並綴以攝政時期風格的珍珠與蕾絲等，還可以見到華麗的蓬蓬袖洋裝、金屬質感百褶裙、斗篷長大衣等等，率性中不失精緻，巧妙結合浪漫與搖滾味。 這系列也彰顯出現實生活中的紐約「花邊教主」們，她懂得按各種情況，無論任何身分或場合等進行服飾搭配，有型又高貴。
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