快訊

中科院騰雲無人機 墬毀台東活水湖樹林

澳網／終結俄羅斯黑馬之旅 球王約克維奇三連霸差一勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《花邊教主》造型師參與設計 ao秋季很浪漫搖滾

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供

兩年前知名影集《花邊教主》(Gossip Girl) 傳出重拍消息，去年主要演員曝光後也再度掀起討論。在近日紐約時裝周上，alice + olivia by Stacey Bendat發表了2021年秋季系列，正是與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造的作品，也再度讓人期待這部經典戲劇的重啟。

Eric Daman在《花邊教主》之前其實也擔任過《慾望城市》的助理造型師，他操刀的造型在顏色上下手比較沒那麼重，但視覺效果依舊強烈，alice + olivia by Stacey Bendat 2021年秋季系列可以視為他與設計師Stacey Bendet為紐約的恆久及標誌性時尚風格譜寫的一首頌歌，描寫上東區的別墅盛宴。由Deck of Scarlet打造的煙燻眼妝，也加強了這系列的戲劇感。

以黑白格紋、粗花呢和千鳥格搭配牛仔布和植物皮革，並綴以攝政時期風格的珍珠與蕾絲等，還可以見到華麗的蓬蓬袖洋裝、金屬質感百褶裙、斗篷長大衣等等，率性中不失精緻，巧妙結合浪漫與搖滾味。 這系列也彰顯出現實生活中的紐約「花邊教主」們，她懂得按各種情況，無論任何身分或場合等進行服飾搭配，有型又高貴。

alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供
alice + olivia by Stacey Bendat與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造2021年秋季系列。圖／alice + olivia提供

紐約 時裝周

延伸閱讀

同級距進口車銷售冠軍！福斯T-Roc搖滾跑旅單月掛牌超過500輛

見長輩必備乖巧「偽素顏」！孫藝真御用化妝師公開「世理版」清透裸妝重點，讓你好感度激升

搖滾主唱帥爸助攻把妹 宋柏緯心驚驚：怕妹愛上爸

CELINE粉絲預備！華泰名品城全台獨家Outlet店年前見客

相關新聞

彩色燈籠隧道、台南陳記快閃 誠品飄來應景元宵味

剛過完年馬上就要迎來元宵節，誠品生活各店推出一系列應景活動，包括有台南府城人氣店「陳記元宵」快閃，手工製作推出多種傳統口...

補班日小確幸 全聯、4超商齊推限定飲品、輕食超殺優惠

2月20日為年假補班日，各通路紛紛推出現煮飲品、輕食點心優惠，療癒上班族一開工就要面對補班的心情，用小確幸為週六辛苦上班...

碧昂絲跨界adidas打造聯名潮衣 小賈斯汀嬌妻搶先穿

天后碧昂絲（Beyoncé）再度與adidas Originals聯手，打造限定服飾系列，而且找來小賈斯汀嬌妻Haile...

《花邊教主》造型師參與設計 ao秋季很浪漫搖滾

兩年前知名影集《花邊教主》(Gossip Girl) 傳出重拍消息，去年主要演員曝光後也再度掀起討論。在近日紐約時裝周上...

IKEA絕版品出清9元就能買！最強收納櫃殺3折只要799元

春節假期剛結束，荷包又要破洞了！IKEA絕版品出清又來了，即日起至3月10日，推出居家各種商品全面5折起，不同店還有獨家...

屋底下的廚房／省錢美味的宵夜：泰式炒泡麵

炒泡麵不僅是很適合當宵夜的料理，也是我學生時代的園遊會回憶之一，快速簡單且不容易失敗。將泰式河粉跟炒泡麵的作法融合，讓炒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。