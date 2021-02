《花邊教主》造型師參與設計 ao秋季很浪漫搖滾

兩年前知名影集《花邊教主》(Gossip Girl) 傳出重拍消息,去年主要演員曝光後也再度掀起討論。在近日紐約時裝周上,alice + olivia by Stacey Bendat發表了2021年秋季系列,正是與《花邊教主》造型師Eric Daman合作打造的作品,也再度讓人期待這部經典戲劇的重啟。

Eric Daman在《花邊教主》之前其實也擔任過《慾望城市》的助理造型師,他操刀的造型在顏色上下手比較沒那麼重,但視覺效果依舊強烈,alice + olivia by Stacey Bendat 2021年秋季系列可以視為他與設計師Stacey Bendet為紐約的恆久及標誌性時尚風格譜寫的一首頌歌,描寫上東區的別墅盛宴。由Deck of Scarlet打造的煙燻眼妝,也加強了這系列的戲劇感。