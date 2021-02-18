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補班日小確幸 全聯、4超商齊推限定飲品、輕食超殺優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
補班日OKmart指定咖啡第2杯10元，OK熊紅豆銅鑼燒憑OK Point折抵最低只要12元。圖／OKmart提供
補班日OKmart指定咖啡第2杯10元，OK熊紅豆銅鑼燒憑OK Point折抵最低只要12元。圖／OKmart提供

2月20日為年假補班日，各通路紛紛推出現煮飲品、輕食點心優惠，療癒上班族一開工就要面對補班的心情，用小確幸為週六辛苦上班的民眾加油打氣。

全聯福利中心即日起至2月21日OFF COFFEE推出冰/熱美式原價25元，特價15元；冰/熱拿鐵原價35元，特價25元。響應環保自帶杯子還可省3元，等於最便宜1杯美式咖啡只要12元，超級划算。

補班日當天7-ELEVEN則於OPEN POINT行動隨時取推出CITY系列指定飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

萊爾富自即日起至3月23日前，於全台門市推出新品Hi Café中杯熱阿薩姆奶茶嚐鮮暖心價只要29元（原價45元），等於直接下殺6.4折。香濃的奶茶成分單純，以全脂奶粉、紅茶粉與砂糖調製而成，成為寒流來襲高CP值的暖心飲品。另外，萊爾富也提供咖啡控，即日起至2月23日前，於線上「Hi-Life VIP」App內的整買零取，推出一週限定的Hi Café古吉精品中杯美式/拿鐵咖啡同品項買6送6的超值優惠。

全家便利商店補班日則加碼延續App隨買跨店取應援優惠活動，包含提神必備的Let’s café罐裝單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵買2送2超殺限量優惠組合，還有火腿起司蛋三明治7入200元、墨西哥葡萄奶酥麵包5入100元等優惠，是上班族早餐、下午茶好夥伴。

OKmart於補班日推出「會員限定」大杯冰/熱莊園美式及大杯冰/熱莊園拿鐵第2杯10元的優惠，超商盲測冠軍的茶葉蛋也可憑OK Point 1,000點加5元換購1顆。更推出經典口味麵包優惠，包括OK熊紅豆銅鑼燒、巧克力/草莓圓形麵包、新月千層原味/可可牛乳蛋糕、藍莓/草莓夾心麵包、蘋果麵包等，憑OK Point折抵最低只要12元，讓上班族在補班日從早晨就元氣滿滿。

全家便利商店補班日加碼延續App隨買跨店取應援優惠活動，推出Let’s café罐裝單品、輕食點心優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店補班日加碼延續App隨買跨店取應援優惠活動，推出Let’s café罐裝單品、輕食點心優惠。圖／全家便利商店提供
補班日當天7-ELEVEN則於OPEN POINT行動隨時取推出CITY系列指定飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元。圖／7-ELEVEN提供
補班日當天7-ELEVEN則於OPEN POINT行動隨時取推出CITY系列指定飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元。圖／7-ELEVEN提供
全聯OFF COFEE推出補班日優惠，最便宜1杯美式咖啡只要12元。圖／全聯福利中心提供
全聯OFF COFEE推出補班日優惠，最便宜1杯美式咖啡只要12元。圖／全聯福利中心提供
萊爾富即日起至3月23日前，於全台門市推出新品Hi Café中杯熱阿薩姆奶茶嚐鮮暖心價29元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至3月23日前，於全台門市推出新品Hi Café中杯熱阿薩姆奶茶嚐鮮暖心價29元。圖／萊爾富提供

咖啡 奶茶 上班族

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