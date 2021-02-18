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屋底下的廚房／省錢美味的宵夜：泰式炒泡麵

悅知文化 / Woody邱俊諺
泰式炒泡麵。圖／悅知文化 提供
泰式炒泡麵。圖／悅知文化 提供

泡麵不僅是很適合當宵夜的料理，也是我學生時代的園遊會回憶之一，快速簡單且不容易失敗。將泰式河粉跟炒泡麵的作法融合，讓炒泡麵除了炸醬或沙茶醬口味，再多一種南洋泰式口味的新選擇。

●份數：2人

成本：約138元（參考）

器具：平底鍋

重點食材：韭菜、豆芽菜

購買點：傳統市場

● Woody Tips

泡麵記得不需煮太熟，因為還要再炒過，所以要保留一點嚼勁。

● 材料

乾辣椒⋯ 2g

紅蔥頭⋯ 10g

雞蛋⋯ 2 顆

蝦仁⋯ 6 隻

泡麵⋯ 200g

韭菜⋯ 80g

豆芽⋯ 30g

● 醃料

醬油⋯ 1 大匙

蠔油⋯ 1 大匙

魚露⋯ 2 大匙

檸檬⋯ 半顆

● 作法

倒入蝦仁炒熟。圖／悅知文化 提供
倒入蝦仁炒熟。圖／悅知文化 提供

1．乾辣椒剪碎、紅蔥頭切成絲；雞蛋均勻打成蛋液，備用。

2．熱油鍋，將紅蔥頭絲爆香，加入乾辣椒繼續炒香。

3．作法2 倒入蝦仁炒熟，打入作法1 蛋液拌炒均勻。

4．取一湯鍋，將泡麵以滾水煮1 分鐘，撈出備用。

5．把作法4 的泡麵加入作法3中翻炒，用醬油、蠔油與魚露調味。

6．最後加入韭菜與豆芽翻炒，起鍋盛盤，搭配檸檬一起享用。

● Woody Tips

泡麵記得不需煮太熟，因為還要再炒過，所以要保留一點嚼勁。

作者簡介：邱俊諺（IG：woodywoody315），知名料理部落客，時常在IG上與Youtube頻道分享料理，深受不少鐵粉喜愛。

【以上摘文選自《屋底下的廚房》、作者：邱俊諺、圖文提供：悅知文化、整理：記者柯意如】

書名／《屋底下的廚房》、作者／邱俊諺、圖／悅知文化 提供
書名／《屋底下的廚房》、作者／邱俊諺、圖／悅知文化 提供

泡麵 雞蛋

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