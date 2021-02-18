聽新聞
test
0:00 / 0:00
屋底下的廚房／省錢美味的宵夜：泰式炒泡麵
炒泡麵不僅是很適合當宵夜的料理，也是我學生時代的園遊會回憶之一，快速簡單且不容易失敗。將泰式河粉跟炒泡麵的作法融合，讓炒泡麵除了炸醬或沙茶醬口味，再多一種南洋泰式口味的新選擇。
●份數：2人
成本：約138元（參考）
器具：平底鍋
重點食材：韭菜、豆芽菜
購買點：傳統市場
● Woody Tips
泡麵記得不需煮太熟，因為還要再炒過，所以要保留一點嚼勁。
● 材料
乾辣椒⋯ 2g
紅蔥頭⋯ 10g
雞蛋⋯ 2 顆
蝦仁⋯ 6 隻
泡麵⋯ 200g
韭菜⋯ 80g
豆芽⋯ 30g
● 醃料
醬油⋯ 1 大匙
蠔油⋯ 1 大匙
魚露⋯ 2 大匙
檸檬⋯ 半顆
● 作法
1．乾辣椒剪碎、紅蔥頭切成絲；雞蛋均勻打成蛋液，備用。
2．熱油鍋，將紅蔥頭絲爆香，加入乾辣椒繼續炒香。
3．作法2 倒入蝦仁炒熟，打入作法1 蛋液拌炒均勻。
4．取一湯鍋，將泡麵以滾水煮1 分鐘，撈出備用。
5．把作法4 的泡麵加入作法3中翻炒，用醬油、蠔油與魚露調味。
6．最後加入韭菜與豆芽翻炒，起鍋盛盤，搭配檸檬一起享用。
● Woody Tips
泡麵記得不需煮太熟，因為還要再炒過，所以要保留一點嚼勁。
作者簡介：邱俊諺（IG：woodywoody315），知名料理部落客，時常在IG上與Youtube頻道分享料理，深受不少鐵粉喜愛。
【以上摘文選自《屋底下的廚房》、作者：邱俊諺、圖文提供：悅知文化、整理：記者柯意如】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言