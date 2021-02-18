屋底下的廚房／新手也能做大菜：迷迭香烤魚飯
魚肉因為本身香氣較少，所以很適合跟味道強烈的香草一起烹煮，像是迷迭香、百里香都是很好的選擇。搭配上番茄、檸檬這種帶有酸味的爽口蔬菜，十分開胃。烤出來的湯汁，很配飯但不會重鹹，是另類新奇的下飯選擇。
● 份數：2人
成本：約180元（參考）
器具：烤箱
重點食材：白肉魚、迷迭香
購買點：超市
● 材料
番茄⋯ 100g
青花菜⋯ 250g
蒜頭⋯ 15g
鴻喜菇⋯ 120g
黃檸檬片⋯ 1/3 顆
白肉魚（台灣鯛魚）⋯ 300g
白飯⋯ 200g
● 魚肉醃料
鹽巴⋯ 1/4 茶匙
胡椒⋯ 1g
迷迭香⋯ 1/2 茶匙
蒜頭⋯ 5g
黃檸檬汁⋯ 1/3 顆
● 蔬菜醃料
油⋯ 2 大匙
鹽巴⋯ 1/2 茶匙
蒜頭⋯ 10g
黃檸檬汁⋯ 1/3 顆
胡椒⋯ 2g
迷迭香⋯ 1 茶匙
● 作法
1．番茄切成小塊狀、花椰菜與鴻喜菇剝散、蒜頭切成末狀，備用。
2． 將黃檸檬1/3 顆切成片狀，剩下的擠成汁分成兩份備用。
3． 魚肉撒上醃料的鹽巴、胡椒、迷迭香、蒜頭，再擠上1/3 顆的檸檬汁醃製。
4． 作取一大碗，將蔬菜醃料的所有材料混合均勻，備用。
5． 於作法 4 中，倒入作法 1 的番茄、青花菜、鴻喜菇與蒜頭拌勻。
6． 烤盤鋪上烘焙紙或鋁箔紙，放上作法 3 與作法 5 ，放上作法 2 切好的檸檬片。
7． 烤箱預熱200℃，放入作法 6 烤約20 分鐘。
8． 取一飯碗鋪上白飯，放上作法 7 烤好的魚肉與蔬菜，淋上烤出來的湯汁，即完成。
● Woody Tips
迷迭香可以使用百里香或義式香料代替。
黃檸檬的酸味比較柔和，香氣會帶有一種甜味，比起綠檸檬也比較不容易偏苦。
作者簡介：邱俊諺（IG：woodywoody315），知名料理部落客，時常在IG上與Youtube頻道分享料理，深受不少鐵粉喜愛。
【以上摘文選自《屋底下的廚房》、作者：Woody邱俊諺、圖文提供：悅知文化、整理：記者柯意如】
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