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屋底下的廚房／新手也能做大菜：迷迭香烤魚飯

悅知文化 / Woody邱俊諺
迷迭香烤魚飯。圖／悅知文化 提供
迷迭香烤魚飯。圖／悅知文化 提供

魚肉因為本身香氣較少，所以很適合跟味道強烈的香草一起烹煮，像是迷迭香、百里香都是很好的選擇。搭配上番茄、檸檬這種帶有酸味的爽口蔬菜，十分開胃。烤出來的湯汁，很配飯但不會重鹹，是另類新奇的下飯選擇。

● 份數：2人

成本：約180元（參考）

器具：烤箱

重點食材：白肉魚、迷迭香

購買點：超市

● 材料

番茄⋯ 100g

青花菜⋯ 250g

蒜頭⋯ 15g

鴻喜菇⋯ 120g

黃檸檬片⋯ 1/3 顆

白肉魚（台灣鯛魚）⋯ 300g

白飯⋯ 200g

迷迭香烤魚飯，做法簡單。圖／悅知文化 提供
迷迭香烤魚飯，做法簡單。圖／悅知文化 提供

● 魚肉醃料

鹽巴⋯ 1/4 茶匙

胡椒⋯ 1g

迷迭香⋯ 1/2 茶匙

蒜頭⋯ 5g

黃檸檬汁⋯ 1/3 顆

迷迭香烤魚飯用料豐富。圖／悅知文化 提供
迷迭香烤魚飯用料豐富。圖／悅知文化 提供

● 蔬菜醃料

油⋯ 2 大匙

鹽巴⋯ 1/2 茶匙

蒜頭⋯ 10g

黃檸檬汁⋯ 1/3 顆

胡椒⋯ 2g

迷迭香⋯ 1 茶匙

● 作法

1．番茄切成小塊狀、花椰菜與鴻喜菇剝散、蒜頭切成末狀，備用。

2． 將黃檸檬1/3 顆切成片狀，剩下的擠成汁分成兩份備用。

3． 魚肉撒上醃料的鹽巴、胡椒、迷迭香、蒜頭，再擠上1/3 顆的檸檬汁醃製。

4． 作取一大碗，將蔬菜醃料的所有材料混合均勻，備用。

5． 於作法 4 中，倒入作法 1 的番茄、青花菜、鴻喜菇與蒜頭拌勻。

6． 烤盤鋪上烘焙紙或鋁箔紙，放上作法 3 與作法 5 ，放上作法 2 切好的檸檬片。

7． 烤箱預熱200℃，放入作法 6 烤約20 分鐘。

8． 取一飯碗鋪上白飯，放上作法 7 烤好的魚肉與蔬菜，淋上烤出來的湯汁，即完成。

● Woody Tips

迷迭香可以使用百里香或義式香料代替。

黃檸檬的酸味比較柔和，香氣會帶有一種甜味，比起綠檸檬也比較不容易偏苦。

作者簡介：邱俊諺（IG：woodywoody315），知名料理部落客，時常在IG上與Youtube頻道分享料理，深受不少鐵粉喜愛。

【以上摘文選自《屋底下的廚房》、作者：Woody邱俊諺、圖文提供：悅知文化、整理：記者柯意如】

書名／《屋底下的廚房》、作者／Woody邱俊諺、圖／悅知文化 提供
書名／《屋底下的廚房》、作者／Woody邱俊諺、圖／悅知文化 提供

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