開工就是要炎上！火紅時計暖心慶春日

大年初六、開工大吉。開工要旺，紅色總能添增喜氣。紅色是熱情、是興奮，且讓紅色的時計帶來衝勁，會全新2021年，一路衝刺。在Quasar「光耀之星（Light）」和Quasar「蔚藍之境（Azure）」腕表後，瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）再推出新款Quasar「赤焰之光（Infrared）」腕表，以空靈、視覺通透的藍寶石水晶玻璃表殼加以鮮紅點綴。

Quasar意指「類星體」，透過藍寶石水晶表殼的晶瑩視覺，遙指能散發巨大能量的、超大極亮遙遠天體。表殼全數透明，讓鏤空的機械機芯得以高程度顯示，並披露了芝柏200多年歷史積累的「金橋」橋型機板，表款僅在發條盒上以紅漆標示了Girard Perregaux字樣，並搭配漆紅色亮皮表帶。