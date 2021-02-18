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開工就是要炎上！火紅時計暖心慶春日
大年初六、開工大吉。開工要旺，紅色總能添增喜氣。紅色是熱情、是興奮，且讓紅色的時計帶來衝勁，會全新2021年，一路衝刺。在Quasar「光耀之星（Light）」和Quasar「蔚藍之境（Azure）」腕表後，瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）再推出新款Quasar「赤焰之光（Infrared）」腕表，以空靈、視覺通透的藍寶石水晶玻璃表殼加以鮮紅點綴。
Quasar意指「類星體」，透過藍寶石水晶表殼的晶瑩視覺，遙指能散發巨大能量的、超大極亮遙遠天體。表殼全數透明，讓鏤空的機械機芯得以高程度顯示，並披露了芝柏200多年歷史積累的「金橋」橋型機板，表款僅在發條盒上以紅漆標示了Girard Perregaux字樣，並搭配漆紅色亮皮表帶。
同樣展示紅色鮮豔能量的，另有伯爵（PIAGET）的Altiplano超薄陀飛輪腕表，38毫米的白金表殼內，使用670P超薄手動上鏈機械機芯，卻以紅色表面、偏心的太陽紋路打磨，散發不等同於超薄的飽滿能量；海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Premier系列Kaleidoscope腕表則在紅色面盤上，將蛋面的藍、洋紅、橙與黃色珍珠母貝巧妙融合，展現暖心與豐盛。36毫米的18K玫瑰金表殼並使用具備矽游絲的自動上鍊機芯，璀璨於外、精確於芯。
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