快訊

最冷時刻到！ 強冷氣團襲加輻射冷卻冰封剩7度

放開愛莉莎莎手上那本書！醫療保健出版下的偽科學傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隋棠少女感噴發真的美到沒朋友 徐若瑄造型帥帥的

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
徐若瑄、隨棠、侯佩岑詮釋Mailbox包款。圖／取自IG
徐若瑄、隨棠、侯佩岑詮釋Mailbox包款。圖／取自IG

各式擺拍都難不倒她的隋棠，拎著LONGCHAMP春夏系列的Mailbox包款，貼文「感謝今天的陽光」，搭配長髮飄逸、長裙飛起的一個轉身，美麗又輕盈，整個人少女感噴發；而徐若瑄則是以毛帽、丹寧褲搭襯大型鼠尾草色的Mailbox，展現清爽、輕盈的俐落。

徐若瑄在IG寫下「在新加坡住時，最懷念台灣的其中一件事，就是這種涼涼、舒服的天氣」，她戴著芥黃色的毛帽搭襯鼠尾草色手袋，休閒有朝氣；而侯佩岑則是以側顏浪漫入鏡，表現小型黃色Mailbox手提包的輕巧。Mailbox系列是LONGCHAMP以旅行為概念出發，創作兼具時髦、實用設計的包款，靈感來自法國郵筒，乘載著人們想要傳遞的訊息、秘密或是情話。

Mailbox線條流暢鮮明，包款結構立體，以亮麗鮮豔的單色展現隨興自在的法式生活情調，包款材質以皮革為主，也包括丹寧或麂皮拼接的多種變化，除了駝灰、粉白、海軍藍等知性低調的色系，也有白蘭地酒、鼠尾草、黃色等相對跳色的表現，包款共有3種尺寸，因外型簡約，是都會與休閒皆宜的款式。

Mailbox靈感來自法國郵筒，乘載著人們想要傳遞的秘密或情話。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox靈感來自法國郵筒，乘載著人們想要傳遞的秘密或情話。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox小型駝灰色手提包，24,500元。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox小型駝灰色手提包，24,500元。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox中型白蘭地酒色麂皮拼接手提包，30,700元。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox中型白蘭地酒色麂皮拼接手提包，30,700元。圖／LONGCHAMP提供
徐若瑄手提鼠尾草色Mailbox，展現隨性自在的悠閒時光。圖／取自IG
徐若瑄手提鼠尾草色Mailbox，展現隨性自在的悠閒時光。圖／取自IG
侯佩岑穿著白色棉麻長版洋裝，搭配Mailbox包款。圖／取自IG
侯佩岑穿著白色棉麻長版洋裝，搭配Mailbox包款。圖／取自IG
Mailbox中型粉白色手提包，29,000元。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox中型粉白色手提包，29,000元。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox系列的形象圖以旅行為設計概念出發。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox系列的形象圖以旅行為設計概念出發。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox大型藍色丹寧皮革拼接手提包，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
Mailbox大型藍色丹寧皮革拼接手提包，26,400元。圖／LONGCHAMP提供
隋棠身穿飄逸的長版洋裝表現Mailbox的知性優雅。圖／取自IG
隋棠身穿飄逸的長版洋裝表現Mailbox的知性優雅。圖／取自IG

法國 徐若瑄 隋棠

延伸閱讀

「孤味」票房預備破2億 徐若瑄曝靠這位富豪

女兒穿衣超有個性 隋棠無奈嘆：爸媽給的絕不穿！

徐若瑄聞性侵有陰影 不敢獨自搭計程車老公1招護妻

安胎連大號都要人幫超沒尊嚴 徐若瑄怕沒命拒生二胎

相關新聞

台北六福萬怡烤鴨5折、吃到飽只要1元！快來算姓氏筆劃

吃到飽控和烤鴨控又要拿出身分證了！台北六福萬怡酒店搶攻年後餐飲市場，推出「奇偶美食東西軍」活動，2月20日至3月31日，...

補班日小確幸！丹堤咖啡2月20日「飲品買1送1」

周六補班累不累？為了讓補班日提振精神，丹堤咖啡祭出2/20(六)大杯飲品買一送一，讓補班日也有小確幸。

補班日小確幸 全聯、4超商齊推限定飲品、輕食超殺優惠

2月20日為年假補班日，各通路紛紛推出現煮飲品、輕食點心優惠，療癒上班族一開工就要面對補班的心情，用小確幸為週六辛苦上班...

屋底下的廚房／省錢美味的宵夜：泰式炒泡麵

炒泡麵不僅是很適合當宵夜的料理，也是我學生時代的園遊會回憶之一，快速簡單且不容易失敗。將泰式河粉跟炒泡麵的作法融合，讓炒...

屋底下的廚房／新手也能做大菜：迷迭香烤魚飯

魚肉因為本身香氣較少，所以很適合跟味道強烈的香草一起烹煮，像是迷迭香、百里香都是很好的選擇。搭配上番茄、檸檬這種帶有酸味...

開工就是要炎上！火紅時計暖心慶春日

大年初六、開工大吉。開工要旺，紅色總能添增喜氣。紅色是熱情、是興奮，且讓紅色的時計帶來衝勁，會全新2021年，一路衝刺。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。