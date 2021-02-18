隋棠少女感噴發真的美到沒朋友 徐若瑄造型帥帥的

各式擺拍都難不倒她的隋棠，拎著LONGCHAMP春夏系列的Mailbox包款，貼文「感謝今天的陽光」，搭配長髮飄逸、長裙飛起的一個轉身，美麗又輕盈，整個人少女感噴發；而徐若瑄則是以毛帽、丹寧褲搭襯大型鼠尾草色的Mailbox，展現清爽、輕盈的俐落。

徐若瑄在IG寫下「在新加坡住時，最懷念台灣的其中一件事，就是這種涼涼、舒服的天氣」，她戴著芥黃色的毛帽搭襯鼠尾草色手袋，休閒有朝氣；而侯佩岑則是以側顏浪漫入鏡，表現小型黃色Mailbox手提包的輕巧。Mailbox系列是LONGCHAMP以旅行為概念出發，創作兼具時髦、實用設計的包款，靈感來自法國郵筒，乘載著人們想要傳遞的訊息、秘密或是情話。