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隋棠少女感噴發真的美到沒朋友 徐若瑄造型帥帥的
各式擺拍都難不倒她的隋棠，拎著LONGCHAMP春夏系列的Mailbox包款，貼文「感謝今天的陽光」，搭配長髮飄逸、長裙飛起的一個轉身，美麗又輕盈，整個人少女感噴發；而徐若瑄則是以毛帽、丹寧褲搭襯大型鼠尾草色的Mailbox，展現清爽、輕盈的俐落。
徐若瑄在IG寫下「在新加坡住時，最懷念台灣的其中一件事，就是這種涼涼、舒服的天氣」，她戴著芥黃色的毛帽搭襯鼠尾草色手袋，休閒有朝氣；而侯佩岑則是以側顏浪漫入鏡，表現小型黃色Mailbox手提包的輕巧。Mailbox系列是LONGCHAMP以旅行為概念出發，創作兼具時髦、實用設計的包款，靈感來自法國郵筒，乘載著人們想要傳遞的訊息、秘密或是情話。
Mailbox線條流暢鮮明，包款結構立體，以亮麗鮮豔的單色展現隨興自在的法式生活情調，包款材質以皮革為主，也包括丹寧或麂皮拼接的多種變化，除了駝灰、粉白、海軍藍等知性低調的色系，也有白蘭地酒、鼠尾草、黃色等相對跳色的表現，包款共有3種尺寸，因外型簡約，是都會與休閒皆宜的款式。
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