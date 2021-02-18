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鄉村風小花裝飾太可愛！Marc Jaocbs人氣相機包換新衣
容量恰到好處的相機包是不少人偏愛的包款類型之一，而且許多品牌在這個品項的定價也相對好入手，相機包也因此成為時尚入門商品代表。今年春夏，Marc Jaocbs、Tory Burch的經典相機包都有嶄新的設計，無論是印花或是亮眼拚色，都注入了滿滿活力。
以雙J金屬Logo點綴的Marc Jaocbs旗下Snapshot系列，是掀起相機包熱潮的標誌性單品，也是品牌最有人氣的包款之一。今年春夏用滿版花卉印花裝飾，流露可愛的鄉村風。另外也打造了不同色塊拼接設計款，讓包包從各個角度看來都有不同的顏色組合，俏皮活潑。
Tory Burch則是推出了亞麻布與皮革的拼接撞色款相機包，展現出春夏度假、遊玩的輕鬆感。同樣在包身正中間可以看見品牌「T」字Logo，無論是黃、白、焦糖棕或是黃與橄欖綠等，都是搶眼時尚的組合。
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