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鄉村風小花裝飾太可愛！Marc Jaocbs人氣相機包換新衣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Snapshot系列今年春夏用可愛的滿版花卉印花裝飾。圖／Marc Jaocbs提供
Snapshot系列今年春夏用可愛的滿版花卉印花裝飾。圖／Marc Jaocbs提供

容量恰到好處的相機包是不少人偏愛的包款類型之一，而且許多品牌在這個品項的定價也相對好入手，相機包也因此成為時尚入門商品代表。今年春夏，Marc Jaocbs、Tory Burch的經典相機包都有嶄新的設計，無論是印花或是亮眼拚色，都注入了滿滿活力。

以雙J金屬Logo點綴的Marc Jaocbs旗下Snapshot系列，是掀起相機包熱潮的標誌性單品，也是品牌最有人氣的包款之一。今年春夏用滿版花卉印花裝飾，流露可愛的鄉村風。另外也打造了不同色塊拼接設計款，讓包包從各個角度看來都有不同的顏色組合，俏皮活潑。

Tory Burch則是推出了亞麻布與皮革的拼接撞色款相機包，展現出春夏度假、遊玩的輕鬆感。同樣在包身正中間可以看見品牌「T」字Logo，無論是黃、白、焦糖棕或是黃與橄欖綠等，都是搶眼時尚的組合。

春夏新款相機包，11,900元。圖／Tory Burch提供
春夏新款相機包，11,900元。圖／Tory Burch提供
Snapshot系列今年春夏用可愛的滿版花卉印花裝飾。圖／Marc Jaocbs提供
Snapshot系列今年春夏用可愛的滿版花卉印花裝飾。圖／Marc Jaocbs提供
春夏新款相機包，11,900元。圖／Tory Burch提供
春夏新款相機包，11,900元。圖／Tory Burch提供
Snapshot系列今年春夏用可愛的滿版花卉印花裝飾。圖／Marc Jaocbs提供
Snapshot系列今年春夏用可愛的滿版花卉印花裝飾。圖／Marc Jaocbs提供
春夏新款Snapshot系列。圖／Marc Jaocbs提供
春夏新款Snapshot系列。圖／Marc Jaocbs提供
Snapshot系列今年春夏用可愛的滿版花卉印花裝飾。圖／Marc Jaocbs提供
Snapshot系列今年春夏用可愛的滿版花卉印花裝飾。圖／Marc Jaocbs提供
春夏新款Snapshot系列。圖／Marc Jaocbs提供
春夏新款Snapshot系列。圖／Marc Jaocbs提供

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