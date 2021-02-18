鄉村風小花裝飾太可愛！Marc Jaocbs人氣相機包換新衣

容量恰到好處的相機包是不少人偏愛的包款類型之一，而且許多品牌在這個品項的定價也相對好入手，相機包也因此成為時尚入門商品代表。今年春夏，Marc Jaocbs、Tory Burch的經典相機包都有嶄新的設計，無論是印花或是亮眼拚色，都注入了滿滿活力。

以雙J金屬Logo點綴的Marc Jaocbs旗下Snapshot系列，是掀起相機包熱潮的標誌性單品，也是品牌最有人氣的包款之一。今年春夏用滿版花卉印花裝飾，流露可愛的鄉村風。另外也打造了不同色塊拼接設計款，讓包包從各個角度看來都有不同的顏色組合，俏皮活潑。