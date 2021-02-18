遠百春節開紅盤「精品、家電成長雙冠王」年後優惠接力

今年春節假期天氣溫暖舒適，加上疫情管控得宜，走春人潮不間斷，遠東百貨指出，過年全台各店整體業績較去年成長超過1成，其中以精品成長4成表現最亮眼，家電則延續去年買氣同樣成長4成，與精品同為年節期間業績成長雙冠王。年後開工，遠百春節檔期持續，即日起至3月3日百貨服飾當日滿5,000元送400元，遠百App會員加贈100元。

遠百牛轉乾坤春節檔期即日起至3月3日除了百貨服飾當日滿5,000元送400元，遠百App會員加贈100元，持HAPPY GO Pay獨享全館單筆刷5,000元送200元，保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿10,000元送1,000元。持10大銀行信用卡全館（數位3C、MUJI除外）當日單筆刷6,000元分6期送200元，持8大銀行信用卡數位3C、MUJI（含APPLE、遠百信義A13 SONY）當日單筆刷10,000元分6期送500元。

另外，遠百信義A13全檔百貨服飾累計滿5,000元送500元，遠百App會員單筆滿5,000元加送100元，餐飲單筆滿2,000元送200元，2月21日前國際精品單筆滿萬送千，A13優惠話題商品有Lulu Guinness金唇飾釦長夾建議售價8,780元，獨家價3,980元，限量5只；3月前還可嚐到草莓季限定的Lady M草莓千層蛋糕。板橋中山百貨服飾當日累計滿5,000元送400元，加送50元B1好康券，化妝品、女用品當日單筆滿5,000元加送200元。

各店活動連番，板橋大遠百即日起至3月3日推出持HAPPY GO卡全館當日單筆滿5,000元以上，可獲一組抽獎序號，有機會抽中價值9,500元「台北新板希爾頓酒店雙人行政客房2天1夜住宿券」共計兩名。新竹大遠百即日起到3月7日，持全館當日單筆滿500元以上發票，可搭乘一樓陽光廣場幸福選轉木馬一次。

台中大遠百在一樓時尚廣場打造「北歐夢奇境」白金樂園，推出五大遊樂設施，期間搭乘遊樂設施憑票根至館內配合品牌消費可享專屬優惠。