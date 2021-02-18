簡約優雅小公主風 林曉同緞帶蝴蝶結打造新日常珠寶
珠寶承載情感，除了配戴者或贈與者本身的情感，其實也包括設計者創作的初心。台灣珠寶設計師林曉同，從記憶中太太替女兒編髮、在辮子上輕繫蝴蝶結的畫面得到靈感，將這溫馨的一刻化作「小公主」珠寶，將蝴蝶結作為一個珍貴記憶點的符號，讓每一個女孩成為猶如被捧在手心呵護的小公主。以俏皮的傾斜角度的鑽石蝴蝶結，更點綴出每一位女孩心中的淘氣可愛。
2021年小公主系列珠寶延伸出全新的作品，推出包括手環、耳環、戒指及套鍊等新品。新作以細緻的單邊緞帶線條延伸，優雅中融入簡約風格，如緞帶般飽滿質感的蝴蝶結搭配璀璨鑽石，隨著手指擺動不同角度，簡約時尚感更在日常生活中不同場合和服裝搭配，讓配戴者在日常生活中也能隨時想起被珍視、寵愛的時刻。
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