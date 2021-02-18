3C開學季 全國電子電腦滿萬現折500 燦坤i7電競筆電3萬有找
迎接開學季，3C通路紛紛推出優惠，搶攻後疫情時期開學筆電、3C資通訊用品、外宿家電商機！全國電子即日起至3月31日止，推出「指定機種電腦滿萬現折500元，再享12期0利率」；買全系列電腦任1款即享延長保固卡及羅技無線電競滑鼠超值加購價；購買資通訊商品單筆消費滿5,000元以上，加碼再送天然牧草混合環保塑料製成的真草筆1組。同步推出買Dyson清淨機濾網享獨家限時8.8折超級優惠。
燦坤自即日起至3月2日止，推出「Awesome Lifstyle新生活購物節」，萬件商品下殺優惠限時搶購，全館指定家電滿5,000元送600還元金，搭配指定銀行卡、行動支付再享超值優惠，購買指定大家電再送小家電、郵政禮券、全家商品卡等超狂贈禮。acer指定款i7多工剽悍冠軍電競筆電超殺入手價29,900元，加碼送acer電競顯示器，Microsoft 365個人版1年盒裝與隨身碟等多項好禮市值逾萬元。買三星Galaxy A42 5G手機秒殺價11,990元，再送學生外宿好幫手歌林小旋風無線吸塵器。還有Canon G2020印表機新機搶鮮價4,290元，列印，影印及掃瞄一機搞定。
神腦國際則推出「開學開工送豪禮」活動，強推20款熱門新手機，至門市買空機就送指定小家電，包括IRIS 吸塵器、GPLUS按摩槍、TwinBird吸塵器、TESCOM大風量負離子吹風機等。同步推出Panasonic 55型4K OLED顯示器、伊萊克斯抗菌空氣清淨機、伊萊克斯的完美管家充電式2合1吸塵器、三星Galaxy Watch Active2 GPS藍牙智慧手表、MEGA KING無線充電紫外線殺菌盒優惠價。滿額登錄週週加碼抽PHILIPS 40吋電視、Switch Lite，即日起至2月21日止，網購結帳搭配LINE Pay行動支付，滿額最高還可享LINE POINTS 266點回饋，綁定指定信用卡再加碼。
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