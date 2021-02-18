Nike、National Geographic打造最帥城市冒險穿搭！

不能出國，那就來一場城市冒險吧！Nike ACG春季新系列在滿足穿著者需求的同時，打造多用途、系統化的裝備，讓人可一衣多穿。而National Geographic從即日起到2月28日的限定快閃店，也推出了多款新帽飾與包款，使街頭造型更加完整又帥氣。

在春季Nike ACG系列中，品牌針對想要城市探索的人們提供了Misery Ridge外套、Rope de Dope短裙以及Mazama 背心三件服飾產品。而且皆符合了設計原則與永續性的概念，像是再生聚酯纖維就被被應用在Misery Ridge外套大部份的面料；Rope De Dope短裙則由回收尼龍製成，在需要禦寒的環境下還可變換為毯子。全系列的設計延續印花和圖案的形式，並展現全球壯麗風光的主題。把位於奧勒岡的火山口湖也就是魁特湖（Crater Lake），把遊客中心附近的能收入眼底的湖景、湖岸的山峰，以幾何性的形式呈現於服飾上。