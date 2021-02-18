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台北六福萬怡烤鴨5折、吃到飽只要1元！快來算姓氏筆劃

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福萬怡推「好姓運」姓氏筆劃好康優惠，偶數享用敘日吃到飽，四人同行其中一人只要1塊錢。圖／六福旅遊集團提供
六福萬怡推「好姓運」姓氏筆劃好康優惠，偶數享用敘日吃到飽，四人同行其中一人只要1塊錢。圖／六福旅遊集團提供

吃到飽控和烤鴨控又要拿出身分證了！台北六福萬怡酒店搶攻年後餐飲市場，推出「奇偶美食東西軍」活動，2月20日至3月31日，依照用餐賓客的姓氏筆劃，即可享指定餐廳超值優惠。姓氏筆畫為偶數者，享敘日全日餐廳吃到飽優惠，四人同行，其中一人用餐即可1元買單。姓氏筆劃為奇數者，可參加粵亮廣式料理的烤鴨抽抽樂活動，凡預訂靓皮烤鴨指定二吃乙隻，於用餐當天抽獎，最大獎為指定烤鴨二吃5折，其他獎項包含美味料理免費送、指定烤鴨二吃7折等，中獎機率100%。

敘日全日餐廳於今年1月推出全自助式buffet升級限定活動，消費者反應熱烈，2月延續好評，維持全自助式供應模式，餐檯無限供應美國肋眼牛排、各式生魚片與海鮮以及哈根達斯冰淇淋。平日(周一至周四午晚餐及周五午餐)消費每位1,180元+10%，假日(周五晚餐及周六日的午晚餐)每位1,480元+10%，再搭配「奇偶美食東西軍」活動，用餐賓客的姓氏筆劃為偶數者，四人同行其中一人以1元用餐(酌收原價10%服務費)。此優惠活動最多適用8位用餐，不與其他優惠合併使用。

此外，姓氏筆劃為奇數者則可於粵亮廣式料理參加抽獎活動，凡預訂靓皮烤鴨指定二吃乙隻，第一吃片皮鴨搭配三色餅皮及蔥段、小黃瓜、甜麵醬，第二吃為翠玉白塔香爆鴨架，用餐當天即可參加「烤鴨抽抽樂」，最大獎為指定烤鴨二吃5折，並可於消費當日立即使用。其他獎項包含櫻花蝦金沙磚或蜜汁叉燒皇等美味料理免費送、指定烤鴨二吃7折等，本活動不適用餐券，不與其他優惠合併使用。

相關資訊可洽敘日全日餐廳：02-6615-6526，粵亮廣式料理：02-6615-6528，或查官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/。活動內容依照官網公告資訊為主。

姓氏筆劃為奇數者，凡預訂靓皮烤鴨指定二吃乙隻，可參加粵亮廣式料理的烤鴨抽抽樂活動，於用餐當天抽獎，最大獎為指定烤鴨二吃5折，現場抽馬上用。圖／六福旅遊集團提供
姓氏筆劃為奇數者，凡預訂靓皮烤鴨指定二吃乙隻，可參加粵亮廣式料理的烤鴨抽抽樂活動，於用餐當天抽獎，最大獎為指定烤鴨二吃5折，現場抽馬上用。圖／六福旅遊集團提供

烤鴨 吃到飽

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