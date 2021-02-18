開春新象 勞力士續任2021澳洲網球公開賽指定時計 新世代選手同場爭光
在歷經疫情磨難的2020之後，2021年的澳洲網球公開賽（Australian Open）已於日前開打，並於近日逐漸邁入準決賽的高峰時刻。回顧2020，六月底的溫布敦公開賽直接取消、法國網球公開賽延至九月底，原本年底的美網則首度改變成為年度第二個大滿貫賽事。但不變的是：自2008年以降，勞力士（ROLEX）持續擔任澳洲網球公開賽的聯合贊助商與大會指定時計。
儘管勞力士代言人、傳奇現役名將羅傑費德勒（Roger Federer）將首次缺席今年澳網，但本次澳洲網球公開賽仍有不少身為勞力士品牌代言人的新一代好手在今年參賽，相繼為時代再寫新頁。例如2020年拿下美國網球公開賽冠軍的Dominic Thiem，以強悍的反手擊球技巧及勢大力沉的正手打法，目前位於世界第三。Dominic Thiem曾在2020年闖入澳網決賽，苦戰五局後與冠軍失之交臂，但他在去年九月拿下另一項大滿貫賽事：美網（US OPEN）冠軍時，配戴上2019年新款的Yacht-Master 42白金腕表，也拿下職涯首個大滿貫賽事獎盃，更是今年澳網的熱門亮點之一。
來自波蘭的女性選手Iga Swiatek則同樣在2020年寫下職業生涯最佳紀錄。她在2020年的法國網球公開賽（Roland-Garros）一鳴驚人，以全程比賽未失一盤的成績摘下甜美的桂冠，並以年僅19歲之姿，成為首位贏得大滿貫單打冠軍的波蘭選手，是波蘭之光、更是體壇的明日嬌點，目前世界排名第17位，也是她個人職涯最高名次。更有外國女子網球論壇以「A Rolex on her wrist reminds Iga Swiatek how far she’s come」為標題，點名她手上的勞力士與成為勞力士品牌代言人一事，反映了她一路以來的驕傲成就。
值得一提的是，另一位闖入四強的「小鮮肉」、來自希臘小名Stef的Stefanos Tsitsipas，除了也是勞力士代言人，並將在決賽對上另一位彼此有著微妙情誼關係的新世代好手、俄羅斯的Daniil Medvedev。Stef在1998年8月12日出生，獅子座的他在2017年8月的ATP排名還僅是168名，但近三年呈爆炸式直線飆升，更在2019、2020年分別闖入澳網與法網前四強，目前積分5965在ATP男子職業網球排名第6。而同為勞力士品牌代言人，究竟Stefanos Tsitsipas與Dominic Thiem誰能展開最後的笑容？屆時他們手上配戴的又會是哪一款勞力士腕表？場內場外，且讓人拭目以待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言