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朴信惠腳踩鑽扣高跟鞋 化身貴氣時尚女打仔
帶著古典奢華氛圍的宮廷風設計總是令人心生嚮往，那種只有在戲劇裡看得到微誇張裝飾造型，可以滿足不少人內心的精緻裝扮想像。
法國時尚品牌Roger Vivier向來以標誌性的方形扣飾聞名，旗下Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列從18世紀的凡爾賽花園擷取靈感，採用大小各異的水晶以和諧的對稱設計勾勒出花卉圖案，恰到好處的比例分佈和完美對稱的特徵重現出這座知名園林的魅力。搭配緞面材質，更能凸顯優雅質感。
最近韓星朴信惠出席新劇《Sisyphus：the myth薛西弗斯的神話》開播記者會時，就穿上Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列黑色緞面高跟鞋，搭配花苞狀的長裙，整個人超夢幻，和劇中扮演的女打形象反差很大。而台灣女星賈靜雯也曾穿上此系列的圓頭高跟鞋出席金鐘獎，完美呈現宛如珠寶般的點綴效果。今年春夏此Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列也推出不少新款，包含緞面低跟穆勒鞋和高跟鞋，無論是居家或外出穿搭，都能展現出華麗慵懶的貴氣。
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