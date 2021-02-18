朴信惠腳踩鑽扣高跟鞋 化身貴氣時尚女打仔

帶著古典奢華氛圍的宮廷風設計總是令人心生嚮往，那種只有在戲劇裡看得到微誇張裝飾造型，可以滿足不少人內心的精緻裝扮想像。

法國時尚品牌Roger Vivier向來以標誌性的方形扣飾聞名，旗下Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列從18世紀的凡爾賽花園擷取靈感，採用大小各異的水晶以和諧的對稱設計勾勒出花卉圖案，恰到好處的比例分佈和完美對稱的特徵重現出這座知名園林的魅力。搭配緞面材質，更能凸顯優雅質感。