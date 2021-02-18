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朴信惠腳踩鑽扣高跟鞋 化身貴氣時尚女打仔

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
朴信惠出席新劇開播記者會時，就穿上Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列黑色緞面高跟鞋，搭配花苞狀的長裙，整個人超夢幻。圖／摘自JTBC Drama粉絲團
朴信惠出席新劇開播記者會時，就穿上Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列黑色緞面高跟鞋，搭配花苞狀的長裙，整個人超夢幻。圖／摘自JTBC Drama粉絲團

帶著古典奢華氛圍的宮廷風設計總是令人心生嚮往，那種只有在戲劇裡看得到微誇張裝飾造型，可以滿足不少人內心的精緻裝扮想像。

法國時尚品牌Roger Vivier向來以標誌性的方形扣飾聞名，旗下Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列從18世紀的凡爾賽花園擷取靈感，採用大小各異的水晶以和諧的對稱設計勾勒出花卉圖案，恰到好處的比例分佈和完美對稱的特徵重現出這座知名園林的魅力。搭配緞面材質，更能凸顯優雅質感。

最近韓星朴信惠出席新劇《Sisyphus：the myth薛西弗斯的神話》開播記者會時，就穿上Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列黑色緞面高跟鞋，搭配花苞狀的長裙，整個人超夢幻，和劇中扮演的女打形象反差很大。而台灣女星賈靜雯也曾穿上此系列的圓頭高跟鞋出席金鐘獎，完美呈現宛如珠寶般的點綴效果。今年春夏此Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列也推出不少新款，包含緞面低跟穆勒鞋和高跟鞋，無論是居家或外出穿搭，都能展現出華麗慵懶的貴氣。

Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣綠色緞面低跟穆勒鞋，49,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣綠色緞面低跟穆勒鞋，49,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣黑色緞面低跟穆勒鞋，49,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣黑色緞面低跟穆勒鞋，49,900元。圖／迪生提供
賈靜雯也曾穿上Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列的圓頭高跟鞋出席金鐘獎，完美呈現宛如珠寶般的點綴效果。圖／迪生提供
賈靜雯也曾穿上Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列的圓頭高跟鞋出席金鐘獎，完美呈現宛如珠寶般的點綴效果。圖／迪生提供
朴信惠出席新劇開播記者會時，就穿上Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列黑色緞面高跟鞋，搭配花苞狀的長裙，整個人超夢幻。圖／摘自IG
朴信惠出席新劇開播記者會時，就穿上Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列黑色緞面高跟鞋，搭配花苞狀的長裙，整個人超夢幻。圖／摘自IG
朴信惠出席新劇開播記者會時，就穿上Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列黑色緞面高跟鞋，搭配花苞狀的長裙，整個人超夢幻。圖／摘自IG
朴信惠出席新劇開播記者會時，就穿上Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣系列黑色緞面高跟鞋，搭配花苞狀的長裙，整個人超夢幻。圖／摘自IG
Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣黑色緞面高跟鞋，49,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣黑色緞面高跟鞋，49,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣黑色緞面高跟鞋，49,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Broche Vivier凡爾賽鑽扣黑色緞面高跟鞋，49,900元。圖／迪生提供

高跟鞋 法國

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