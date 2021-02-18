名字與飯店「同音」享優惠！天成文旅住一晚 每人650

擁有「阿里山腳下最美飯店」美譽的天成文旅─繪日之丘，即日起至4月29日推出「連名帶姓」住房專案，專案價格經濟客房2,300元起、親子三人房3,400元起、溫馨家庭房4,300元起，凡姓名中有與「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音者，周日到周五入住(不含連假)，姓名同音一字可再折抵房價500元，兩字同音每房至多折抵1,000元，其中，經濟客房每房最低只要1,300元起，等同兩人同行含早餐每人只要650元起。

冬末初春滿山遍野的櫻花海，是阿里山最燦爛的時節，阿里山腳下的天成文旅─繪日之丘融合阿里山、檜木、山嵐等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用活潑的設計與特色畫作妝點童趣空間，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象。

天成文旅─繪日之丘「連名帶姓」住房專案，享有優惠價格入住各式客房外，住宿期間內依房型規定入住人數贈送早餐，住客還可於每日下午3點至晚上7點半推出「茶聚」免費享用阿里山的高山茶與道地的茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店7樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，近期櫻花盛開，前往阿里山賞櫻成為國人寒假旅遊首選，此次天成文旅─繪日之丘推出「連名帶姓」住房專案，除看準最新一波的年後度假商機，也希望透過活動加深消費者與品牌間的連結，預估此活動可帶動業績成長1成。