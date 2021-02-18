聽新聞
test
0:00 / 0:00
名字與飯店「同音」享優惠！天成文旅住一晚 每人650
擁有「阿里山腳下最美飯店」美譽的天成文旅─繪日之丘，即日起至4月29日推出「連名帶姓」住房專案，專案價格經濟客房2,300元起、親子三人房3,400元起、溫馨家庭房4,300元起，凡姓名中有與「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音者，周日到周五入住(不含連假)，姓名同音一字可再折抵房價500元，兩字同音每房至多折抵1,000元，其中，經濟客房每房最低只要1,300元起，等同兩人同行含早餐每人只要650元起。
冬末初春滿山遍野的櫻花海，是阿里山最燦爛的時節，阿里山腳下的天成文旅─繪日之丘融合阿里山、檜木、山嵐等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用活潑的設計與特色畫作妝點童趣空間，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象。
天成文旅─繪日之丘「連名帶姓」住房專案，享有優惠價格入住各式客房外，住宿期間內依房型規定入住人數贈送早餐，住客還可於每日下午3點至晚上7點半推出「茶聚」免費享用阿里山的高山茶與道地的茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店7樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等。
天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，近期櫻花盛開，前往阿里山賞櫻成為國人寒假旅遊首選，此次天成文旅─繪日之丘推出「連名帶姓」住房專案，除看準最新一波的年後度假商機，也希望透過活動加深消費者與品牌間的連結，預估此活動可帶動業績成長1成。
相關資訊可洽聯合訂房中心：02-8978-6688，或05-275-9899。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言